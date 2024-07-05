Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına açıklama geldi

Dün 14 yaşındaki bir çocuk tarafından yönetildiği tespit edilen hesaptan Suriyelilere yönelik provokasyon çağrısı yapıldı. Güvenlik güçleri harekete geçerken Göç İdaresi Başkanlığı da hesap üzerinden Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına dair açıklama yaptı.

Bir sosyal medya hesabından yapılan, “Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklindeki paylaşım ortalığı karıştırdı.

HESAP YÖNETİCİSİ 14 YAŞINDA ÇIKTI

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda *"Ayaklanış#Türkiye"* isimli bir sosyal medya hesabından bugün, 'Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır. E.P.'ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELENİYOR

Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ise Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."