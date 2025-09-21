Kırım’da patlama! Rus üssünde helikopterler ve radar imha edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (HUR), işgal altındaki Kırım’da düzenlenen drone saldırısında üç Rus Mi-8 helikopterinin vurulduğunu ve uzun menzilli bir hava savunma radarının devre dışı bırakıldığını duyurdu.

'PRYMARY' BİRİMİ KIRIM'DAKİ HAVA ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

HUR’un özel birimi “Prymary”, Kırım’da bulunan Rus hava üssüne insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, üç Mi-8 helikopteri hedef alındı ve en az birinin imha edildiği uydu görüntüleriyle doğrulandı.

Bir diğer drone ise, Rusya’nın 55Zh6U “Nebo-U” radarının antenine çarparak sistemi hizmet dışı bıraktı.

UYDU VE VİDEO GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

İstihbarat Müdürlüğü, operasyonun görüntülerini paylaştı. Videolarda, saldırının ardından alevler içinde kalan bir Mi-8 helikopteri görülürken, uydu fotoğraflarında radar tesisinin ağır hasar aldığı doğrulandı.

RUS ORDUSUNA BÜYÜK DARBE

Mi-8 tipi helikopter, Rus ordusu tarafından asker ve lojistik nakli için yaygın olarak kullanılıyor. Hedef alınan 55Zh6U “Nebo-U” radarı ise 20 km irtifada ve 400 km menzile kadar hava hedeflerini tespit edebilen kritik bir sistemdi.

Radar, Rusya’nın katmanlı hava savunmasının parçası olarak füze bataryalarını yönlendiren komuta merkezlerine veri sağlıyordu.

DAHA ÖNCE DE RUS GEMİSİ VURULMUŞTU

Ukrayna istihbaratı, 10 Eylül’de de Novorossiysk yakınlarında bir Rus MPSV07 çok amaçlı destek gemisini vurmuştu. Yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki gemi, FPV drone saldırısıyla ağır hasar görmüş ve Karadeniz Filosu’nun kritik kayıplarından biri olarak kayıtlara geçmişti.