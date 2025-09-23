Kızıldeniz'de korkutan saldırı! Art arda patlama sesleri yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinden gelen bilgilere göre, Yemen açıklarında bir geminin yakınında büyük bir patlama meydana geldi. İngiltere merkezli deniz güvenlik ajansı UKMTO, olayın Aden’in 120 deniz mili doğusunda gerçekleştiğini duyurdu.

UKMTO: PATLAMA DUYULDU

İngiltere Kraliyet Donanması’nın yönettiği Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), "geminin yakınında patlama sesi duyuldu" açıklamasında bulundu.

İlgili Haber İsrail, Yemen'deki Husileri hedef alan hava saldırıları başlattı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

HUSİ SALDIRISI MI?

Henüz patlamayı üstlenen olmadı. Ancak UKMTO olayı "saldırı" olarak tanımladı.

Husiler, Kasım 2023’ten bu yana İsrail’e ve ticari gemilere yüzlerce füze ve drone saldırısı düzenliyor. Ocak 2025’teki ateşkesle saldırılar durmuştu, ancak Mart 2025’te İsrail’in Gazze operasyonlarına yeniden başlamasıyla Husiler tekrar saldırıya geçti.

DAHA ÖNCE TANKERE FÜZE ATILMIŞTI

Bu ayın başlarında Husiler, İsrail’in hava saldırılarında başbakan ve kabinesinin yarısının öldürülmesinin ardından Kızıldeniz’de bir tankere füze fırlattıklarını açıklamıştı.