Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kızıldeniz'de korkutan saldırı! Art arda patlama sesleri yükseldi

Kızıldeniz'de korkutan saldırı! Art arda patlama sesleri yükseldi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Kızıldeniz&#039;de korkutan saldırı! Art arda patlama sesleri yükseldi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yemen açıklarında uluslararası deniz ticaretini sarsan yeni bir olay yaşandı. İngiltere merkezli güvenlik ajansı UKMTO, Aden’in 120 deniz mili doğusunda seyreden bir geminin yakınında art arda patlama sesleri duyulduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinden gelen bilgilere göre, Yemen açıklarında bir geminin yakınında büyük bir patlama meydana geldi. İngiltere merkezli deniz güvenlik ajansı UKMTO, olayın Aden’in 120 deniz mili doğusunda gerçekleştiğini duyurdu.

UKMTO: PATLAMA DUYULDU

İngiltere Kraliyet Donanması’nın yönettiği Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), "geminin yakınında  patlama sesi duyuldu" açıklamasında bulundu. 

HUSİ SALDIRISI MI?

Henüz patlamayı üstlenen olmadı. Ancak UKMTO olayı "saldırı" olarak tanımladı.

Husiler, Kasım 2023’ten bu yana İsrail’e ve ticari gemilere yüzlerce füze ve drone saldırısı düzenliyor. Ocak 2025’teki ateşkesle saldırılar durmuştu, ancak Mart 2025’te İsrail’in Gazze operasyonlarına yeniden başlamasıyla Husiler tekrar saldırıya geçti.

DAHA ÖNCE TANKERE FÜZE ATILMIŞTI

Bu ayın başlarında Husiler, İsrail’in hava saldırılarında başbakan ve kabinesinin yarısının öldürülmesinin ardından Kızıldeniz’de bir tankere füze fırlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Dış Haberler

Öksürükten uyuyamıyordu… 'Astımsın' hatta 'kansersin' dediler, sebebi çok başka çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere'de bir ailenin çaresiz bekleyişi: Çocukları, kablolardan halılara her şeyi yiyor - DünyaDuvar, halı, kablo... Çocukları hepsini yiyorABD basını iddia etti: Türkiye, Boeing’ten sonra Lockheed Martin uçaklarına da talip oldu - DünyaTürkiye bir savaş uçağına daha talip olduİngiltere'de kreşte dehşete düşüren olay! Küçük çocuk hayatını kaybetti - DünyaKreşte dehşete düşüren olay! Küçük çocuk hayatını kaybettiDünya bu görüntüleri konuşuyor! Macron, Trump’a telefonla yol açtırdı - DünyaFransa lideri çareyi Trump'ı aramakta buldu!New York'ta kuş uçurtulmuyor! BM zirvesi için binlerce ajan sahada - DünyaNew York'ta kuş uçurtulmuyor! BM için binlerce ajan sahadaTurne sırasında kaybolan Kolombiyalı şarkıcılar ölü bulundu - DünyaÜnlü şarkıcılar çıktıkları turnede ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...