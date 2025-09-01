Kızıldeniz’de korkutan saldırı! Suudi limanı açığında patlama meydana geldi

Kızıldeniz’de deniz taşımacılığı bir kez daha hedef alındı. Suudi Arabistan'ın kritik öneme sahip Yanbu Limanı açıklarında seyreden bir ticari gemi, yakınlarında suya düşen bir merminin patlamasıyla sarsıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, olayın failleri hala bilinmiyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), olayın limanın güneybatısında, açık denizde meydana geldiğini duyurdu.

SUYA ÇARPAN MERMİ, PATLAMAYA YOL AÇTI

UKMTO tarafından yayımlanan güvenlik bildirimine göre, gemi personeli, yakınlarında suya çarpan tanımlanamayan bir merminin ardından yüksek bir patlama sesi duydu. Patlamanın etkisiyle mürettebat kısa süreli paniğe kapıldı. Ancak olayda yaralanan olmadı, gemi herhangi bir zarar görmeden yoluna devam etti.

İngiliz güvenlik şirketi Ambrey de olayı doğrulayarak, patlamanın Yanbu limanına yaklaşık 37,5 deniz mili (yaklaşık 69 kilometre) mesafede gerçekleştiği uyarısında bulundu.

SALDIRGANLAR BULUNAMIYOR

UKMTO ve Ambrey, olayın faillerine ilişkin henüz bir tespitte bulunamadı. Saldırının kaynağı ya da hedefi olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

HUSİLER HEDEFTE

Yanbu Limanı, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki en önemli petrol ve ticaret noktalarından biri olarak biliniyor. 2023'ten bu yana İran destekli Yemenli Husi milisleri, Gazze’deki Filistinlilere destek gerekçesiyle İsrail bağlantılı olduğunu düşündükleri gemilere saldırılar düzenliyor. Son olayda Husilerin parmağı olup olmadığı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Milis grubu, saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.