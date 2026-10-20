Kokusu vatandaşları isyan ettirdi! Binlerce ağaç taşınabilir

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de, yoğun kokusuyla şikayetlere neden olan kara tahta ağaçlarının başka bölgelere taşınması gündeme geldi. Sonbaharda kokusu daha da belirginleşen ve kentin kültürel simgeleri arasında yer alan ağaçlar için yerel yönetim budama çalışmalarına başladı.

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Vietnam'ın başkenti Hanoi'de, yaydığı yoğun koku nedeniyle vatandaşların şikayetlerine konu olan kara tahta ağaçlarının başka bölgelere taşınması değerlendiriliyor. Yerel yönetim, özellikle çiçeklenme döneminde yoğunlaşan kokuyla ilgili şikayetlerin artması üzerine bazı bölgelerde budama çalışmaları başlattı.

Vietnam kamu yayıncısı VTV'nin yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, yaklaşık 9,5 milyon kişinin yaşadığı başkentte yapılan son kamuoyu araştırmasında, kara tahta ağaçlarının kokusunun aşırı yoğun ve rahatsız edici bulunduğu belirtildi.

Ağaçların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çiçeklenme döneminde keskinleşen koku, özellikle yakın çevrede yaşayanların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

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YOĞUN KOKU VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR

Başkentin Trung Hoa Caddesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Do Minh On, ağaçların yaydığı yoğun kokunun bunaltıcı olduğunu ve kendisini çoğu zaman yorgun hissetmesine neden olduğunu anlattı.

Thanh Xuan bölgesinde yaşayan motosikletli kurye Thang da çiçeklerin tamamen açtığı dönemde kokunun daha yoğun hale geldiğini belirtti. Thang, kokunun sinüs rahatsızlıkları da dahil olmak üzere çeşitli şikayetleri tetikleyebildiğini ifade etti.

Yerel yönetim, bazı bölgelerde başlattığı budama çalışmalarının yanı sıra ağaçların kent içindeki başka alanlara taşınması seçeneğini de değerlendiriyor.

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HANOI'NİN KÜLTÜREL SİMGELERİ ARASINDA

Latincede Alstonia scholaris, Vietnamcada ise “süt çiçeği” anlamına gelen hoa sua adıyla bilinen kara tahta ağaçları, başkent Hanoi'nin kültürel simgeleri arasında yer alıyor. Fransız sömürge yönetimi döneminde 19. yüzyılın sonlarında bölgeye getirilen ağaçlardan bugün kent genelinde 14 binden fazla bulunduğu belirtiliyor.

60 metreye kadar uzayabilen ağaçların yeşilimsi beyaz çiçekleri, özellikle güneşin ufkun hemen altında olduğu alacakaranlık saatlerinde keskin ve tatlı bir koku yayıyor. Sonbaharda daha yoğun hale gelen bu koku, mevsimin gelişiyle özdeşleşmiş durumda.

Hanoi'nin birçok bulvarını süsleyen kara tahta ağaçları, Vietnam'ın kültürel yaşamında da önemli bir yer tutuyor. Ağaçlar, ulusal kültürde çok sayıda şarkı ve şiire konu oluyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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