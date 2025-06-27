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Kolombiya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 16'ya yükseldi! Çok sayıda kayıp var...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kolombiya'nın Medellin kentinde 24 Haziran'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği, 8 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Medellin Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin Bello ve Altos de Oriente bölgelerinde, aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında yeni cesetlere ulaşıldığı kaydedildi.

Kolombiya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 16'ya yükseldi! Çok sayıda kayıp var... - 1. Resim

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ, KAYIPLAR DA VAR

Toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığı belirtilen açıklamada, 8 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Kolombiya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 16'ya yükseldi! Çok sayıda kayıp var... - 2. Resim

50 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Açıklamada, yaklaşık 50 evin zarar gördüğü ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, sel faciasından zarar gören 971 kişinin belediyeye bağlı merkezlerde misafir edildiği ve kendilerine gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı duyuruldu.

Kolombiya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 16'ya yükseldi! Çok sayıda kayıp var... - 3. Resim

Kolombiya genelinde mart ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, birçok bölgede can ve mal kaybına yol açmıştı.

Kolombiya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 16'ya yükseldi! Çok sayıda kayıp var... - 4. Resim

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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