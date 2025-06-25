Kolombiya'da toprak kayması! Ev ve araçlar göçük altında: Çok sayıda ölü ve yaralı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kolombiya'da meydana gelen toprak kayması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kolombiya'nın Antioquia bölgesine bağlı Bello şehrindeki bir vadide toprak kayması meydana geldi. Evler ve araçlar toprak altında kaldı.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI
Antioquia Valisi Andres Julian sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.
And Dağları'nda yer alan Antioquia, yağış mevsiminde sık sık heyelanlarla karşı karşıya kalıyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı