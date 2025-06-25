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Kolombiya'da toprak kayması! Ev ve araçlar göçük altında: Çok sayıda ölü ve yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kolombiya'da meydana gelen toprak kayması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Antioquia bölgesine bağlı Bello şehrindeki bir vadide toprak kayması meydana geldi. Evler ve araçlar toprak altında kaldı.

Kolombiya'da toprak kayması! Ev ve araçlar göçük altında: Çok sayıda ölü ve yaralı - 1. Resim

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI

Antioquia Valisi Andres Julian sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Kolombiya'da toprak kayması! Ev ve araçlar göçük altında: Çok sayıda ölü ve yaralı - 2. Resim
And Dağları'nda yer alan Antioquia, yağış mevsiminde sık sık heyelanlarla karşı karşıya kalıyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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