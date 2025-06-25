Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle! Bu kez İran'ı Bombala' şarkısıyla hedef aldı

İsrail-İran ateşkesi sürerken ABD Başkanı Trump, Truth Social platformunda paylaştığı video kliple gündeme bomba gibi düştü. Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından "İran'ı Bombala" şarkısının arka planda çaldığı, B-2 bombardıman uçaklarının videosunu paylaştı.

İki ülke arasındaki ateşkes sürerken ABD Başkanı Trump’tan dikkat çeken bir hamle geldi.

İRAN'I BÖYLE HEDEF ALDI

Trump, Truth Social platformunda B-2 hayalet savaş uçaklarının bomba attığı videolar ile ABD’li Vince Vance & the Valiants grubunun 1980 tarihli "Bomb Iran" şarkısının yer aldığı bir kliple İran’ı bir kez daha hedef aldı.

İRAN'I OTOPARKA ÇEVİRMENİN ZAMANI GELDİ

Yayınlanan videodaki şarkının tepki çeken sözleri ise şu şekilde:

Haydi bir duruş sergileyelim

Camiye gittim, bir taş atacağım

Hamaney’e söyle: Seni bir tabuta koyacağım!

İran’ı bombala, bombala bombala…

İran’ı otoparka çevirmenin zamanı geldi

Gönüllüleri çağırın, bombacıları çağırın…

AÇIKLAMA YAPILMADI

Trump’ın videosu sosyal medyada çok kez paylaşılırken, yüzlerce yorum da aldı. Konuya ilişkin resmi makamlardan bir açıklama ise henüz gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.