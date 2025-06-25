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Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle! Bu kez İran'ı Bombala' şarkısıyla hedef aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump&#039;tan ortalığı karıştıracak hamle! Bu kez İran&#039;ı Bombala&#039; şarkısıyla hedef aldı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail-İran ateşkesi sürerken ABD Başkanı Trump, Truth Social platformunda paylaştığı video kliple gündeme bomba gibi düştü. Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından "İran'ı Bombala" şarkısının arka planda çaldığı, B-2 bombardıman uçaklarının videosunu paylaştı.

İki ülke arasındaki ateşkes sürerken ABD Başkanı Trump’tan dikkat çeken bir hamle geldi. 

İRAN'I BÖYLE HEDEF ALDI

Trump, Truth Social platformunda B-2 hayalet savaş uçaklarının bomba attığı videolar ile ABD’li Vince Vance & the Valiants grubunun 1980 tarihli "Bomb Iran" şarkısının yer aldığı bir kliple İran’ı bir kez daha hedef aldı. 

Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle! Bu kez İran'ı Bombala' şarkısıyla hedef aldı - 1. Resim

İRAN'I OTOPARKA ÇEVİRMENİN ZAMANI GELDİ

Yayınlanan videodaki şarkının tepki çeken sözleri ise şu şekilde: 
Haydi bir duruş sergileyelim
Camiye gittim, bir taş atacağım
Hamaney’e söyle: Seni bir tabuta koyacağım!
İran’ı bombala, bombala bombala…
İran’ı otoparka çevirmenin zamanı geldi
Gönüllüleri çağırın, bombacıları çağırın…

Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle! Bu kez İran'ı Bombala' şarkısıyla hedef aldı - 2. Resim

AÇIKLAMA YAPILMADI

Trump’ın videosu sosyal medyada çok kez paylaşılırken, yüzlerce yorum da aldı. Konuya ilişkin resmi makamlardan bir açıklama ise henüz gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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