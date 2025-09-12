Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kore Savaşı'nda ölen 30 Çinli askerin kemikleri iade edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güney Kore'nin Kore Savaşı'nda Kuzey'in safında savaşırken hayatını kaybeden 30 Çinli askerin kemiklerini iade ettiği açıklandı. Askerlere ait kemikler ve geride kalan kişisel eşyalar, askeri nakliye uçağıyla taşındı.

Xinhua'da yer alan habere göre, Çin Gönüllüler Ordusu'nda savaşan 30 askerin kemikleri ve geride kalan kişisel eşyaları, askeri nakliye uçağıyla Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin idari merkezi Şınyang şehrindeki Taoşian Uluslararası Havalimanı'na ulaştırıldı.

2014'TEN BU YANA KEMİK İADESİ YAPILIYOR

Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 1011 Çinli askerin kemiklerinin 2014 yılından bu yana Çin'e iade edildiği belirtildi.

Çin, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı'nda Güney Kore'yi destekleyen ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine karşı Kuzey Kore'ye destek vermişti.

