Çin'in hesapları altüst oldu! %70'i elinden gidiyor

Çin’in hesapları altüst oldu! %70’i elinden gidiyor

- Güncelleme:
Çin’in hesapları altüst oldu! %70’i elinden gidiyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Güney Çin Denizi’nde sular yeniden kaynıyor. ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun yayımladığı uydu görüntüleri, Çin’in bölgede kurduğu dengeyi sarsacak gelişmeleri gözler önüne serdi. Vietnam’ın hız verdiği yapay ada inşaatları sonrası “Çin’in hesapları altüst oldu, elde ettiklerinin yüzde 70’i tehlikeye girdi” yorumları yapıldı.

Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik savaşı kızışıyor. ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun yayımladığı uydu görüntüleri, Vietnam’ın Spratly Adaları’nda yapay ada inşaatını hızlandırdığını gözler önüne serdi.

VİETNAM, ÇİN'İ GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin Asya Deniz Şeffaflığı Girişimi raporuna göre, Vietnam 2025’in başından bu yana sekiz yeni adada arazi kazanım çalışmalarını genişletti. 

Çalışmalar; Collins, Alison, Petley, Lansdowne ve East resiflerinde yoğunlaşırken, Amboyna Cay, Grierson Reef ve West Reef’te de genişletme faaliyetleri yürütüldü.

Uydu fotoğrafları, 1 Ağustos 2025’te Barque Canada Reef’te yürütülen dev dolgu çalışmalarını net biçimde gösterdi.

AMTI tarafından paylaşılan bu uydu fotoğrafı, 1 Ağustos 2025 tarihinde Vietnam'ın tartışmalı Spratly Adaları'ndaki Barque Canada Resifi'nde yürüttüğü arazi ıslah faaliyetlerini gösteriyor.
AMTI tarafından paylaşılan bu uydu fotoğrafı, 1 Ağustos 2025 tarihinde Vietnam'ın tartışmalı Spratly Adaları'ndaki Barque Canada Resifi'nde yürüttüğü arazi ıslah faaliyetlerini gösteriyor.

SPRATLY ADALARI: BÖLGESEL KRİZİN MERKEZİ

Spratly Adaları, Çin, Vietnam, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Brunei arasında çakışan egemenlik iddialarının odağında yer alıyor. Çin 2010’larda bölgede yedi yapay ada inşa etmiş, üçüne füze sistemleri ve hava gücü konuşlandırarak gerilimi artırmıştı.

"ÇİN'İN DOĞAL TOPRAKLARIDIR"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin’de yaptığı açıklamada, “Nansha (Spratly) Adaları Çin’in doğal topraklarıdır. İlgili ülkelerin yasadışı işgal ettiği adalarda süren inşaatlara kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Toprak egemenliğimizi ve deniz haklarımızı korumak için gerekli önlemleri alacağız.” demişti.

TOPLAM ALAN ÇİN'İN YÜZDE 70'İNE ULAŞTI

Rapor, Haziran 2024’ten bu yana 641 dönümlük ek alan kazanıldığını, böylece toplam arazi kazanımının 2.300 dönümü aştığını ortaya koydu. Söz konusu rakam, Çin’in bölgede elde ettiği toplamın yaklaşık yüzde 70’ine denk geliyor.

