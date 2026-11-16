Korkunç görüntüler Endonezya'dan: Hortum önüne ne kattıysa savurdu, binaların çatıları koptu

Endonezya'da etkili olan şiddetli fırtına ve hortum, yerleşim yerlerinde büyük hasara yol açtı. Çok sayıda binanın çatısı uçarken, dükkanlar ağır hasar aldı. Felakette can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Endonezya'nın Batı Lampung bölgesinde şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Balik Bukit bölgesindeki Pekon Padang Cahya yerleşimini vuran afet, günlük hayatı felç ederken, çok sayıda binada hasara neden oldu.

Korkunç görüntüler Endonezyadan: Hortum önüne ne kattıysa savurdu, binaların çatıları koptu

BİNALARIN ÇATISI UÇTU

Olay sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde bir iş yerinin çatısının tamamen koptuğu ve parçalarının havada savrulduğu görüldü. Başka bir eyalette kaydedilen görüntülerde ise fırtınanın evlerde yol açtığı hasar dikkat çekti.

Korkunç görüntüler Endonezyadan: Hortum önüne ne kattıysa savurdu, binaların çatıları koptu

EKİPLER BÖLGEDE

Hortumun ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma ekiplerinin de çalışma yürüttüğü belirtilirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığı henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer, bölgede yaşayanları muhtemel yeni olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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