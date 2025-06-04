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Kozmetik ürünleri yiyerek ünlü olmuştu! Genç fenomen hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kozmetik ürünleri yiyerek ünlü olmuştu! Genç fenomen hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tayvan'da kozmetik ürün yediği videoları sosyal medyada paylaşarak ünlenen 24 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Kadının zehirlenme sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medyadaki popüler yemek yeme akımı "mukbang" videoları paylaşan Tayvanlı bir içerik üreticisinin aniden öldüğü belirtildi.

KOZMETİK ÜRÜNLER YİYORDU

Paylaşımlarında, ruj, allık, yüz maskesi gibi çeşitli kozmetik ürünleri tüketerek dikkati çeken kadının, zehirlenme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği kaydedildi.

Kozmetik ürünleri yiyerek ünlü olmuştu! Genç fenomen hayatını kaybetti - 1. Resim

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada "Guava Beauty" ismiyle tanınan 24 yaşındaki kadının ani ölümü, sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu haline gelirken Tayvanlı kadın, paylaşımları dolayısıyla eleştirilerin odağı oldu.

Kozmetik ürünleri yiyerek ünlü olmuştu! Genç fenomen hayatını kaybetti - 2. Resim

Bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu paylaşımlara karşı gelerek, "Lütfen bu tarz davranışlarınıza son verin. Eğer eğleniyorsanız kendi başınıza yapın. Ama kozmetik yemeyi teşvik etmeyin. Bunlar kimyasal maddeler içeren ürünler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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