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Kuaföre giden kadınlar hastanelik oldu! Sayıları 13'ü buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kuaföre giden kadınlar hastanelik oldu! Sayıları 13&#039;ü buldu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'ın İsfahan kentindeki bir kuaför salonunda 13 kadın jeneratörden çıkan karbondioksit gazından zehirlendi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İsfahan Acil Durumlar Merkezi Sözcüsü Abbas Abdi, konuya ilişkin bilgi verdi.

13 KADIN ZEHİRLENDİ

Abdi, "İsfahan'ın Mirza Tahir Caddesi'ndeki bir kadın kuaför salonunda jeneratörün çalıştırılması sonucu 13 kadın gazdan zehirlendi." dedi. İranlı yetkili, zehirlenen kadınların tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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