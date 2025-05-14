Kum fırtınası İran'da hayatı felç etti! Birçok kentte okul, devlet kurumları ve bankalar tatil
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İran'ın bazı şehirlerinde kum fırtınası kaynaklı hava kirliliği nedeniyle okullar, devlet kuruluşları ve bankalar tatil edildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bazı şehirlerdeki kriz yönetim merkezleri ile acil durum komiteleri yaşanan kum fırtınası nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı verdi.
DEVLET KURULUŞLARI VE BANKALAR DA TATİL
Ülkenin batısında etkili olan kum fırtınası nedeniyle bugün Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Zencan eyaletlerindeki okullar ile Doğu Azerbaycan eyaletinde okulların yanı sıra Tebriz kentindeki tüm devlet kurum ve kuruluşları ile bankalar tatil edildi.
BAŞKENT TAHRAN'A ULAŞACAK
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, kum fırtınasının bugün Elburz eyaleti ile başkent Tahran'a da ulaşacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar