Kum fırtınası İran'da hayatı felç etti! Birçok kentte okul, devlet kurumları ve bankalar tatil

İran'ın bazı şehirlerinde kum fırtınası kaynaklı hava kirliliği nedeniyle okullar, devlet kuruluşları ve bankalar tatil edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bazı şehirlerdeki kriz yönetim merkezleri ile acil durum komiteleri yaşanan kum fırtınası nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı verdi.

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DEVLET KURULUŞLARI VE BANKALAR DA TATİL

Ülkenin batısında etkili olan kum fırtınası nedeniyle bugün Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Zencan eyaletlerindeki okullar ile Doğu Azerbaycan eyaletinde okulların yanı sıra Tebriz kentindeki tüm devlet kurum ve kuruluşları ile bankalar tatil edildi.

BAŞKENT TAHRAN'A ULAŞACAK

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, kum fırtınasının bugün Elburz eyaleti ile başkent Tahran'a da ulaşacağı tahmin ediliyor.