Kuş gribinde korkutan gelişme! Hayvan temassız ilk vaka duyuruldu

ABD'de hayvanlarla teması olmayan bir insanda ilk kuş gribi vakası doğrulandı. Bu vakanın ABD'de 2024 yılında insanlarda görülen 14'üncü vaka olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Missouri eyaletinde bildirilen bir kuş gribi vakası olduğunu doğruladı. Vaka, rutin kuş gribi sezonu izlemeleri sırasında tespit edildi. Hastanın altta yatan başka rahatsızlıklarının olduğu ve grip için antiviral ilaçlar kullandığı belirtildi.

KUŞ GRİBİNDE BİR İLK

Bu vaka 2024 yılında ABD'de bildirilen 14'üncü kuş gribi vakası oldu. Aynı zamanda enfekte hayvanlara mesleki maruziyet olmadan bildirilen ilk kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti.

Missouri'deki sağlık yetkilileri, eyaletteki sığırlarda kuş gribi salgını bildirilmediğini ancak bu yıl kümes hayvanlarında ve geçmişte de yabani kuşlarda hastalığın görüldüğünü belirtti.

Hastanın tedavi edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KUŞ GRİBİ NEDİR? H5N1, kuş gribi olarak da bilinen ve insanlara bulaşabilen bir influenza virüsüdür. Bu virüs genellikle kuşlarda bulunur ancak nadir durumlarda insanlara da bulaşabilir. H5N1, insanlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir ve bazen ölümcül olabilir. Bu virüs, özellikle kuşlarla temas halinde olan kişilerde veya enfekte kuşların bulunduğu bölgelerde risk oluşturur. H5N1'a maruz kalmış kişilerin belirtileri arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları ve baş ağrısı bulunabilir. H5N1 enfeksiyonunu önlemek için hijyenik önlemler almak, kuşlara teması sınırlamak ve uygun koruyucu ekipman kullanmak önemlidir. İLK OLARAK ÇİN'DE TESPİT EDİLDİ