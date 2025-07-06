Kuzey Denizi’nde Rus provokasyonu! Yakalanan denizaltı İngiltere’yi alarma geçirdi, Savaşın eşiğine geldiler!

İngiltere ile Rusya arasında Kuzey Denizi gerilimi tırmanıyor. Kilo sınıfı Rus denizaltısının gün ışığında yüzeye çıkması, Kraliyet Donanması’nı alarma geçirdi. İngiliz savaş gemileri ve helikopterleri olağan dışı hamleyi anbean takip etti.

Rusya’ya ait bir Kilo sınıfı denizaltı olan Novorossiysk’in, Kuzey Denizi ve Manş Denizi’nden geçişi sırasında gün ışığında yüzeye çıkması dikkat çekti. İngiliz Kraliyet Donanması, olağan dışı hareketi yakından takip etti.

İNGİLİZ DONANMASI ALARMDAYDI

İngiliz Savunma Bakanlığı’na göre, Portsmouth'ta konuşlu River sınıfı devriye gemisi HMS Mersey, Wildcat ve Merlin Mk2 helikopterleriyle birlikte Rus denizaltısını izlemek üzere görevlendirildi.

Denizaltıya, Rus destek römorkörü Yakov Grebelski’nin eşlik ettiği bildirildi. Rus donanmasının bu hamlesi, NATO’nun denizcilik altyapısı için kritik öneme sahip sularda “kasıtlı bir varlık sinyali” olarak değerlendirildi.

İlgili Haber Milyonlarca dolarlık uçaklar meğerse “tahta çitle” korunuyormuş! Rusya dalga geçti

GÜN IŞIĞINDA YÜZEYDE GEÇİŞ

Kraliyet Donanması, denizaltının geçiş boyunca su yüzeyinde kalmasının olağan dışı olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, bu kararın hem seyrüsefer kolaylığı hem de NATO altyapısına yakın sularda açık bir güç gösterisi mesajı taşıdığını belirtti.

İNGİLİZ HELİKOPTERLERİ YAKIN TAKİPTE

Operasyonda yer alan 815 Deniz Hava Filosu’na ait Wildcat helikopteri radar ve optik sistemlerle yüzey keşfi yaparken, 824 Filosu’na bağlı denizaltı karşıtı savaş helikopteri Merlin Mk2 sonar ve manyetik algılama ekipmanları kullandı.

Kraliyet Donanması, gemi ve hava unsurlarının Rus denizaltısını İngiliz karasularından çıkana kadar gözetlediğini ve bu görev sonrasında izleme sorumluluğunun NATO kuvvetlerine devredildiğini açıkladı.

İlgili Haber Rus füzesi Polonya Büyükelçiliğine isabet etti! Açıklamalar art arda geldi

DONANMA FAALİYETLERİNDE ARTIŞ

Geçtiğimiz haftalarda Admiral Grigorovich sınıfı bir fırkateyn ve Boikiy korvetinin de İngiliz kıyılarına yakın sularda izlendiği açıklanmıştı.

Kraliyet Donanması, HMS Mersey, HMS Duncan ve HMS Trent’in de daha önce benzer şekilde Rus gemilerini takip ettiğini hatırlattı.

STRATEJİK DENİZ KORİDORLARINDA GERGİNLİK

Kuzey Denizi, denizaltı boru hatları, enerji güzergahları ve yoğun ticari nakliye yollarıyla kritik öneme sahip bir bölge olarak öne çıkıyor. İngiliz yetkililer, muhtemel kazaların veya yanlış anlaşılmaların tırmanmaya yol açmaması için sürekli gözetim ihtiyacını vurguladı.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE ARTIŞ MESAJI

Birleşik Krallık hükümeti deniz güvenliği konusundaki kararlılığını yineleyerek, savunma harcamalarının 2027 yılına kadar GSYİH'nin %2,6’sına çıkarılacağını ve NATO’nun Kuzey Denizi savunmasını güçlendirmek için bir sonraki dönemde bu oranın %3’e yükselmesinin planlandığını duyurdu.

DAHA ÖNCEKİ RUS OPERASYONLARI

Rus Donanması’nın daha önce de Steregushchiy sınıfı korvet Boikiy’yi yaptırım uygulanan iki petrol tankerine Manş Denizi boyunca eşlik etmek üzere görevlendirdiği ve bunun stratejik su yolunda gölge filo korumasının ilk örneği olduğu biliniyor.