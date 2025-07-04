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Milyonlarca dolarlık uçaklar meğerse “tahta çitle” korunuyormuş! Rusya dalga geçti

Kaynak: Dış Haberler
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Milyonlarca dolarlık uçaklar meğerse “tahta çitle” korunuyormuş! Rusya dalga geçti
İngiltere, Askeri, Güvenlik, Savunma, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere’nin savunma prestijini sarsan detaylar gün yüzüne çıktı. En yeni F-35 savaş uçaklarına ev sahipliği yapan askeri üssün etrafındaki güvenlik önleminin sadece ince bir tahta çitten ibaret olduğu ortaya çıktı

Russia Today, The Telegraph gazetesinde yer alan bir haberi gündeme taşıyarak Birleşik Krallık'ın askeri üs güvenliğiyle alay edildiğini aktardı.

Haberde, Birleşik Krallık'ın en yeni F-35 savaş uçaklarına  ev sahipliği yapan ve gelecekte nükleer yeteneklerle donatılması planlanan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünü çevreleyen tek önlemin 1,5 metre yüksekliğinde bir tel örgü olduğuna dikkat çekildi.

Milyonlarca dolarlık uçaklar meğerse “tahta çitle” korunuyormuş! Rusya dalga geçti - 1. Resim

ÇİTLERLE KORUNAN PİSTLER...

The Telegraph gazetesinde askeri tesislerin genellikle yalnızca bir buçuk metre yüksekliğinde çitlerle çevrili olduğu ifade edildi. Gazete, "Bazı yerlerde 'savunmasız' pistler çitlerle, tahta çitlerle ya da hiçbir şeyle korunmuyor – ki içeridekiler bunun 'ideal olmadığını' kabul ediyor." ifadelerine yer verdi.

Haberde, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin üslerin güvenliğini güçlendirmek için ek çitler veya video gözetim sistemleri kurmamasının durumu daha da zayıflattığına vurgu yapıldı.

STREET VİEW GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Gazete ayrıca, askeri üslerin görüntülerinin Google Street View üzerinden kamuya açık olduğunu ve bu durumun davetsiz kişilerin veya grupların tesislere sızma planları yapmasını kolaylaştırabileceğini yazdı.

Milyonlarca dolarlık uçaklar meğerse “tahta çitle” korunuyormuş! Rusya dalga geçti - 2. Resim

Daha önce Birleşik Krallık’ın ABD ile taktik nükleer silah taşıma kapasitesine sahip savaş uçakları satın almak için görüşmeler yaptığı, Başbakan Keir Starmer’ın da bu görüşmelerde yer aldığı biliniyor.

SALDIRIYA AÇIK

The Telegraph’a göre, sadece bir buçuk metre yüksekliğinde bir çitle korunan bu üsler, gelecekte F-35 savaş uçaklarının konuşlandırılacağı yeni tesisler de dahil olmak üzere risk altında bulunuyor. Gazete, yeni İngiliz uçaklarının aktivistler ya da yabancı ajanlar tarafından saldırıya uğrayabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, Filistin yanlısı bir grubun geçen hafta iki farklı İngiliz üssüne saldırı tehdidinde bulunduğu bilgisi de haberde yer aldı.

Kaynak: Dış Haberler

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