Kuzey Kore füze fırlattı, Japonya ayaklandı

JAPON HÜKÜMETİ PROTESTO ETTİ

Tokyo merkezli Kyodo ajansının haberine göre füze, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştü. Haberde, ABD'li, Japon ve Güney Koreli yetkililerin telefonda görüştüğü ve Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadığı aktarıldı. Japon hükümeti, söz konusu denemenin, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği" gerekçesiyle Pyongyang yönetimine protesto notası gönderdi.

UÇAK GEMİSİ ZİYARETİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Füze denemesinin, ABD'nin nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in Güney Kore'yi ziyareti sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti. Başkent Seul'ün 320 kilometre güneydoğusundaki Busan Limanı'na varan uçak gemisinin, Güney Kore ve Japonya ile üçlü askeri tatbikatlara katılması bekleniyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, dün gezdiği uçak gemisinde, ziyaretin, ABD'nin ülkesine yönelik "kesin güvenlik taahhüdünü sembolize ettiğini" söylemişti. Kuzey Kore yönetimi, söz konusu uçak gemisi ziyaretini "provokatif bir eylem" olarak nitelemiş, yeni ve caydırıcı önlemler alacağı uyarısında bulunmuştu.