Kuzey Kore, Güney Kore sınırını topa tuttu! Acil tahliye emri verildi

5 Ocak 2024 08:11 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 09:11

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye ait iki adanın yakınlarına 200'den fazla top mermisi attığını ve bu sebeple hükümetin ada sakinleri için tahliye emri verdiği bildirildi.

Gerçekleştirilen atışlar, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un, Güney Kore ve müttefiki ABD'ye karşı 'savaşa hazır olduğuna' dair tekrarlanan tehditlerin ardından geldi.

Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin yaptığı açıklamada "Kuzey Kore ordusu, bugün yerel saatle 09:00-11:00 saatleri arasında, Baengnyeong Adası'nın kuzeyindeki Jangsan-got ve Yeonpyeong Adası'nın kuzey bölgelerinde 200'den fazla atış gerçekleştirdi" dedi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, adalarda yaşayan sivillerin adaları boşaltmalarının söylendi belirtildi.

Güney Kore'nin Yeonpyeong Adası, Sarı Deniz'de yer alıyor. Incheon'un yaklaşık 80 kilometre batısında ve Kuzey Kore'nin Hwanghae Eyaleti kıyı şeridinin 12 kilometre güneyinde yer alıyor.

BARIŞI TEHDİT EDİYOR

Güney Kore hükümeti ise yapılan açıklamada, bu saldırının "provakatif bir eylem" olduğunu dile getirerek Kuzey Kore'yi kınadıklarını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, gerçekleşen saldırının herhangi bir sivile ya da ordu mensubuna zarar vermediğini fakat "Kore Yarımadası'ndaki barışı tehdit ettiğini ve tansiyonu yükselttiğini" kaydetti.

Bombardıman, Kuzey Kore hükümetinin Kore Yarımadası'nda "her an patlak verebilecek" bir savaşa hazırlık yaptıklarını ve bu sebeple ordunun teçhizat ve mühimmatını genişleteceklerini açıkladıktan sonra gerçekleşti.

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