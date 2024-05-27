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Kuzey Kore konum ve tarih vererek uyardı! 'Roket ya da roket parçaları düşebilir, dikkatli olun'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Kore konum ve tarih vererek uyardı! &#039;Roket ya da roket parçaları düşebilir, dikkatli olun&#039;
Kuzey Kore, Japonya, Füze Denemesi, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yörüngeye uydu göndereceğini açıklayan Kuzey Kore, roket ya da roket parçalarının düşebileceği konumları belirterek Japonya'yı uyardı.

Kore Yarımadası ve çevresinde sürekli gerçekleştirdiği füze denemeleri ile güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore'den bu kez farklı bir hamle geliyor.

Nükleer silah ve balistik füze programını sürdürmeye devam eden Kuzey Kore, Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) bildirimde bulunarak 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında uydu fırlatma girişiminde bulunacağını duyurdu.

GEMİLERE 'DİKKATLİ OLUN' ÇAĞRISI

Kuzey Kore, Pasifik Okyanusu açıklarına uyduyu taşıyan roketin ya da roket parçalarının düşebileceği konusunda uyarırken, teyakkuza geçen Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri ise bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları yönünde çağrısında bulundu.

YÖRÜNGEYE CASUS UYDU GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore, geçtiğimiz yılın Mayıs ve Ağustos aylarında yapılan 2 başarısız fırlatma girişimi sonrasında Kasım ayında Malligyong-1 adlı casus uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiğini açıklamıştı.

Bu başarının ardından Pyongyang yönetimi, 2024 yılında da yeni uyduları yörüngeye göndermeyi hedeflediğini duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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