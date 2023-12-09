Libya doğal gazında gerilim! Türkiye'nin sahasında ABD'li şirketlere ortaklık verdiler

9 Aralık 2023 21:56 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 22:54

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yaz ortasında Libya'dan heyecanlandıran bir keşif haberi gelmiş, Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn, Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun (NOC) verilerine göre kara ve denizlerde 29 petrol, 12 de doğal gaz sahasının müjdesini vermişti.

Üstelik Libyalı Bakan, sahadaki sismik araştırmalar için önceliğin de Türk şirketlerinde olduğunu söylüyordu. Tarihsel yakınlık ve iyi ilişkiler üzerine kurulu bu jest, ortaya atılan bir iddia ile sarsıldı.

YABANCI ŞİRKETLERE NEREDEYSE YARI YARIYA HİSSE

RUSEN Press'in iddiasına göre, Libya eski Petrol Bakanı Yardımcısı Rifaat Al-Abbar, National Oil Corporation'ın yabancı şirketlerden oluşan bir konsorsiyumla gaz sahası NC7'yi geliştirmek için %40 hisse karşılığında bir anlaşma imzalamaya çalıştığını öne sürdü.

"NEDEN BU ORTAKLARA İHTİYAÇ VAR?"

Al-Abbar sahada üretilmesi beklenen gaz rezervinin çok büyük miktarda ve yüksek ekonomik getirisi olacağını belirterek, dikkat geçen sorular yöneltti. "Eğer Libya'nın bu alanı geliştirmeye yönelik yatırım yapma ve söz konusu alanın tüm üretiminden yararlanma imkanı varsa, o zaman şirketin yabancı şirketlerle ortak olmaya neden ihtiyacı var?" diyen Abbar, girişimin Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine de dikkat çekti.

ÇALIŞMA ALANI TÜRKİYE İLE ÇAKIŞIYOR

Abbar, ortaklık gerekli olsa bile, özellikle bu alanın gelişimi Türkiye'nin kıta sahanlığı bölgelerinde olacağından, anlaşma süresi boyunca yabancı ortaklara yüzde 40 gibi büyük ve benzeri görülmemiş bir pay verilmesinin mantıksal gerekçesi olamayağını söyledi.

"BU SAHAYI ÖZEL YAPAN NE?"

Sahanın bitişiğinde %13'ü geçmeyecek ortaklıkla paylaşılan alanların da olduğunu belirten Abbar, iki alanın karşılaştırıldığında büyük bir kısmı su altında kalan ve yaklaşık 200 metre su derinliğine sahip karmaşık bir deniz üretim platformu gerektiren %40 ortaklığın on yıl sonra %30'a düşeceğini belirterek, "Peki bu saha kıyıya yakın bölgelerde olup, sahillere çok uzak ve bu kadar yüksek oranda nasıl hibe edilebiliyor?" diye sordu.

Konu giderek ilginç bir hal alırken, sürecin Türkiye'nin arama yaptığı sahayı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Öte yandan iddialarla ilgili Libya hükümetinden resmi bir açıklama gelmedi.