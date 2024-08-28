Macron 'siyasi değil' dedi, BAE de işin içine girdi! Telegram kurucusu Pavel Durov'a 12 ayrı soruşturma
Dünya Haberleri / Ajanslar
Paris’te gözaltına alınan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov hakkında otoritelere bilgi vermeyi reddetme ve dolandırıcılık gibi birçok suçla ilgili araştırma yapılıyor. Macron kararın siyasi olmadığını savundu, Birleşik Arap Emirlikleri ise davanın takipçisi olduğunu duyurdu.
Mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, yasa dışı içeriklere erişim sağladığı için 24 Ağustos’ta Paris’te havalimanında gözaltına alınmıştı.
SUÇ DOSYASI KABARIK!
Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, cinsel istismar, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu söyledi. Beccuau, Durov’un 8 Temmuz’da açılan “X” soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını söyledi. Sorgusu süren Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.
MACRON: KARAR SİYASİ DEĞİL
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından gözaltı kararının “hiçbir şekilde siyasi bir karar olmadığını” savundu.
BAE, DAVANIN TAKİPÇİSİ OLDU
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise davanın takipçisi olduklarını duyurarak Durov’a tüm konsolosluk hizmetlerini acil olarak sunma yönünde Fransız hükûmetine talep ilettikleri bildirdi. Öte yandan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin de Durov’un uygulamadaki hassas bilgileri Batılı ülkelerle paylaşmamasını umduğunu ifade etti.
Kaynak: Ajanslar