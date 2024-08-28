Macron 'siyasi değil' dedi, BAE de işin içine girdi! Telegram kurucusu Pavel Durov'a 12 ayrı soruşturma

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Ajanslar 28 Ağustos 2024 09:02 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 09:14 - Güncelleme:

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Paris’te gözaltına alınan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov hakkında otoritelere bilgi vermeyi reddetme ve dolandırıcılık gibi birçok suçla ilgili araştırma yapılıyor. Macron kararın siyasi olmadığını savundu, Birleşik Arap Emirlikleri ise davanın takipçisi olduğunu duyurdu.