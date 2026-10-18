Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarının ardından ulusa seslenerek valilerin bazı gösterileri yasaklayabileceğini açıkladı. Yağma ve saldırılara tepki gösteren Macron, “Yıkanlar bunun maliyetini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli” dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin ülke genelinde düzenlediği gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının ardından ulusa seslendi. Ülkenin düzen ve sükunete ihtiyacı olduğunu belirten Macron, valilerin şehirleri korumak amacıyla bazı gösterileri yasaklama kararı alabileceğini söyledi.

Başkent Paris'teki Elysee Sarayı'ndan yaptığı açıklamada Macron, yaşananların son derece ciddi bir tablo ortaya çıkardığını belirterek, “Değerli vatandaşlarım, bu akşam sizlere son derece ciddi bir zamanda sesleniyorum” dedi.

Dünkü gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına değinen Macron, “Dün, 17 Ekim Cumartesi günü aşırı solcu marjinal gruplar kendilerine katkı sağlayan çok sayıda suçluyla birlikte şehirlerimizde kontrolsüz bir şiddete yol açtı” ifadelerini kullandı.

Siyasi partilere ve işçi sendikalarına çağrıda bulunan Macron, gösteriler sırasında yaşanan şiddetin kesin bir dille kınanması gerektiğini vurguladı. Valilerin kamu düzenini sağlamak ve şehirleri korumak için bazı gösterileri yasaklamaya kadar uzanabilecek kararlar alabileceğini belirten Macron, “Ülkenin düzene, sükunete ihtiyacı var, gerilimin tırmanmasına değil” diye konuştu.

Macron'dan yağmacılara sert mesaj: Bedelini ödeyeceksiniz

"FRANSIZLAR FRANSA'YA BUNU NASIL YAPABİLİR?"

Gösteriler sırasında çok sayıda iş yerinin yağmalandığını, mağazaların yanı sıra kamu binaları ve belediyelerin de saldırılara uğradığını aktaran Macron, ortaya çıkan görüntülere tepki gösterdi.

Macron, söz konusu görüntüleri izleyenlerin akıllarından “Akıllarında ne var? Fransızlar Fransa'ya bunu nasıl yapabilir?” sorusunun geçtiğini belirterek, “Şehirlerimizin sokaklarını bu şekilde tahrip edilmiş görmek dayanılır gibi değil” dedi.

Bazı esnafın iş yerlerini saldırganlara karşı kendilerinin korumak zorunda kaldığını söyleyen Macron, bu kişilere destek mesajı verdi. Macron, “Onlara bu zorlukların karşısında yalnız olmayacaklarını söylemek istiyorum” dedi.

“CUMHURİYETİ DEVİRMEYE ÇALIŞANLAR BUNUN HESABINI VERMELİ”

Gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin birçok şehirde benzeri görülmemiş bir şiddetle karşı karşıya kaldığını belirten Macron, kolluk kuvvetlerinin tüm zorluklara rağmen görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Macron, “(Kolluk kuvvetleri) Dayandılar ve ellerinden gelenin en iyisini yaptılar” ifadelerini kullandı.

Hükümete istihbarat ve öngörü alanlarında yaşananlardan gerekli dersleri çıkarma talimatı verdiğini belirten Macron, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli adımların atılmasını istediğini söyledi. Macron, gösterilerde yaşananlara ilişkin net cevaplar beklediğini ve olayların aydınlatılması için soruşturmalar yürütülmesini talep ettiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in savcılara bu konuda katı davranmaları yönünde talimat verdiğini aktaran Macron, sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Yıkanlar bunun maliyetini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli.”

Macron'dan yağmacılara sert mesaj: Bedelini ödeyeceksiniz

"ENDİŞELERİ ANLIYORUM"

Macron, şiddet olaylarına karışanlarla barışçıl şekilde gösteri yapanların birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizdi. Hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarından endişe duyan göstericilerin kaygılarını anladığını belirten Macron, bu sorunların kaynağında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın bulunduğunu savundu.

Fransa'nın petrol tedarikini güvence altına almak için önlemler aldığını vurgulayan Macron, özellikle gençlerin sesine kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

“Lise ve üniversite öğrencilerimizi anlıyorum” diyen Macron, öğrencilerin dile getirdiği sorunların dinlenmesi gerektiğini ifade etti. Macron, iktidarın hem bu öfkenin nedenlerini anlaması ve çözüm için harekete geçmesi hem de cumhuriyeti koruması gerektiğini belirtti.

Gösteriler sırasında ortalığı yakıp yıkanlara karşı taviz vermeyeceklerini vurgulayan Macron, Fransa'nın planlandığı şekilde altı ay içinde düzenli bir cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirmeyi hak ettiğini söyledi. Macron, diyalogdan yana olduklarını ve her türlü şiddete karşı çıktıklarını da sözlerine ekledi.

GÖSTERİLERDE YAKLAŞIK 2.400 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren sarı yelekliler, Fransa genelinde gösteriler düzenlemişti. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda ülke çapında yaklaşık 2.400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1000 polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Paris'te gösteriler sırasında fenalaşan bir kişi hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde bir göstericinin elinin koptuğu belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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