Maden sahasına silahlı saldırı! 4 işçi öldürüldü, 9 işçi kaçırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir grup saldırgan, maden sahasına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Çinli işçi hayatını kaybetti, 9 işçi ise kaçırıldı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, "Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup, Djugu bölgesinde Çinli şirkete ait maden sahasına silahlı saldırı düzenledi.

FİDYE TALEBİNDE BULUNUYORLAR

Saldırıda, 4 Çinli maden işçisi hayatını kaybetti, 9 işçi ise kaçırıldı. CODECO üyeleri, bölgede sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor. Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.