Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Maduro 3. kez aday: Venezuela'da devlet başkanlığı için 13 isim yarışacak

Maduro 3. kez aday: Venezuela'da devlet başkanlığı için 13 isim yarışacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Maduro 3. kez aday: Venezuela&#039;da devlet başkanlığı için 13 isim yarışacak

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek devlet başkanı seçimi için 13 adayın başvurusu kabul edildi. Adayların arasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro da var.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimi için 37 partiden 13 adayın kayıt işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Başvuruların dün sonra erdiğini hatırlatan Amoroso, "Bu seçim sürecine siyasi amaçlı katılan toplamda 37 örgüt var. Bu örgütlerin her biri Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasası'nın belirlediği koşulları yerine getirdi. CNE, her 6 yılda bir düzenlenen seçimlerle ilgili görevlerini harfiyen yerine getirmiştir" ifadesini kullandı.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Refah'ta sivillerin evlerini bombaladı, ölü ve yaralılar var - Dünyaİşgal güçleri Refah'ta sivillerin evlerine bomba yağdırdıSuudiler teknolojiye yatırım yapıyor! Bu da tesettürlü robot - DünyaSuudiler teknolojiye yatırım yapıyor! Bu da tesettürlü robotKuzu kurda emanet! Gazze'deki geçici limanın güvenliğinde İsrail rol alacak - DünyaGazze'de kuzu kurda emanetCan kayıplarının ardından ABD kararını verdi! Gazze'ye havadan yardımlar sürecek - DünyaGazze'ye havadan yardımlar sürecekİsrail ordusu yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldı! Bombalanan çadırda çok sayıda ölü var - Dünyaİsrail ordusu yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldıİngiltere, Rusya'nın Moskova saldırısı iddialarını reddetti - Dünyaİngiltere'den tek kelimelik cevapABD'de geminin köprüye çarpmasıyla nehre düşen 8 kişiden 2'si kurtarıldı - DünyaABD'de geminin köprüye çarpmasıyla nehre düşen 8 kişiden 2'si kurtarıldıFilistinlilerin son sığınağıydı! Refah'ın üstüne İsrail bombaları yağıyor - DünyaRefah'ın üstüne İsrail bombaları yağıyorİsrail ordusundan dikkat çeken iddia: Hamas liderlerinden Mervan İsa öldürüldü - DünyaHamas'ın 'üç numarası' öldürüldüYolları kapattılar, polise hayvan gübresi sıktılar! Çiftçiler sokakları savaş alanına çevirdi - DünyaYolları kapattılar, polise hayvan gübresi sıktılar
Sonraki Haber Yükleniyor...