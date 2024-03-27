Maduro 3. kez aday: Venezuela'da devlet başkanlığı için 13 isim yarışacak

Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek devlet başkanı seçimi için 13 adayın başvurusu kabul edildi. Adayların arasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro da var.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimi için 37 partiden 13 adayın kayıt işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Başvuruların dün sonra erdiğini hatırlatan Amoroso, "Bu seçim sürecine siyasi amaçlı katılan toplamda 37 örgüt var. Bu örgütlerin her biri Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasası'nın belirlediği koşulları yerine getirdi. CNE, her 6 yılda bir düzenlenen seçimlerle ilgili görevlerini harfiyen yerine getirmiştir" ifadesini kullandı.

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