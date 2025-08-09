Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Mars’ta milyarlarca yıllık sır açığa çıktı! "Hayatın izleri var"

Mars’ta milyarlarca yıllık sır açığa çıktı! "Hayatın izleri var"

- Güncelleme:
Mars’ta milyarlarca yıllık sır açığa çıktı! &quot;Hayatın izleri var&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Mars’ta milyarlarca yıllık bir sır gün yüzüne çıktı. NASA’nın Curiosity keşif aracı, Kızıl Gezegen’in Gale Krateri’nde mercana benzeyen sıra dışı bir kaya parçası görüntüledi. Bilim insanları, bu oluşumun Mars’ta milyarlarca yıl önce mineral açısından zengin sularda meydana geldiğini belirtti.

Mars’ta hayat olabileceğine dair iddialar güçleniyor. NASA’nın Curiosity keşif aracı, Kızıl Gezegen’in Gale Krateri’nde mercana benzeyen sıra dışı bir kaya parçası görüntüledi. 

Mars’ta milyarlarca yıllık sır açığa çıktı! "Hayatın izleri var" - 1. Resim

GALE KRATERİ'NDEN DÜNYAYA GELDİ

NASA’nın 2012’den bu yana Mars’ı keşfeden Curiosity aracı, 24 Temmuz’da çektiği yüksek çözünürlüklü fotoğrafları 4 Ağustos’ta kamuoyuyla paylaştı.

Yaklaşık 2,5 santimetre genişliğindeki kaya, gezginin Remote Micro Imager kamerasıyla siyah-beyaz olarak kayda alındı. Karmaşık dallara sahip bu oluşum, Dünya okyanuslarındaki mercan resiflerini anımsatıyor.

NASA açıklamasında “Curiosity, eski suların ve kum yüklü rüzgârların aşındırmasıyla oluşmuş buna benzer birçok kaya buldu” ifadesine yer verdi.

Mars’ta milyarlarca yıllık sır açığa çıktı! "Hayatın izleri var" - 2. Resim

MİLYARLARCA YIL ÖNCESİNDEN SU İZLERİ

Uzmanlar, bu tip mercan benzeri yapıların Mars’ta milyarlarca yıl önce, mineral açısından zengin suyun kayalardaki çatlaklara sızmasıyla oluştuğunu aktardı. Bu mineraller zamanla katı damarlar haline geldi ve kum fırtınalarıyla aşınarak bugünkü şekillerini aldı.

Bilim insanları “Bu tür oluşumlar, antik nehirlerle birlikte antik yaşamın gerçek işaretleridir. Çok büyük bir keşif” değerlendirmesinde bulundu.

MARS'TA DİĞER SIRA DIŞI KEŞİFLER

Curiosity, Gale Krateri’nde geçmişte “Paposo” adı verilen garip şekilli kaya ile çiçek formunda küçük bir nesne de görüntülemişti. NASA’nın diğer aracı Perseverance ise Jezero Krateri’nde çalışmalarını sürdürüyor.

SPACEX'TEN MARS PLANI

Mars araştırmaları hız kesmeden devam ederken, SpaceX ve İtalya arasında yapılan anlaşma dikkat çekti. İtalyan Uzay Ajansı Başkanı Teodoro Valente, “İtalya, Mars’a gidiyor” sözleriyle duyurduğu anlaşma kapsamında, Starship roketi İtalyan deneylerini Kızıl Gezegen’e taşıyacak. Elon Musk ise ilk Starship seferlerinin gelecek yıl yapılabileceğini söyledi.

