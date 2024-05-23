Meksika'da devlet başkan adayı Maynez'in mitingi ölüm pazarına döndü: Dev ekran devrildi! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Mayıs 2024 08:44 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 09:01 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde korkunç bir kaza meydana geldi. Sahnedeki dev metal ekranın vatandaşların üzerine düşmesi sonucu ortalık adeta yangın yerine döndü. Olay sonucunda ölenlerin ev çok sayıda yaralıların olduğu belirtildi. İşte o anlar…