Meksika'da devlet başkan adayı Maynez'in mitingi ölüm pazarına döndü: Dev ekran devrildi! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde korkunç bir kaza meydana geldi. Sahnedeki dev metal ekranın vatandaşların üzerine düşmesi sonucu ortalık adeta yangın yerine döndü. Olay sonucunda ölenlerin ev çok sayıda yaralıların olduğu belirtildi. İşte o anlar…
Nuevo Leon eyaletinde son mitingini gerçekleştiren Yurttaş Hareketi'nin devlet başkanı adayı Maynez, ekibiyle destekçilerini selamlarken, sahnedeki dev metal ekran katılımcıların üzerine düştü.
Sahnenin çatısının da çöktüğü olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Olayın ardından tedbiren hastaneye kaldırılan Maynez, X hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Maynez, "İyiyim ve olup biteni takip etmek için devlet yetkilileriyle iletişim halindeyim." ifadesini kullandı.
DEV EKRAN ŞİDDETLİ RÜZGARA DAYANAMADI
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şiddetli rüzgara dayanamayan dev metal ekranın mitingi takip edenlerin üzerine düştüğü anlar görenleri şoke etti.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da X hesabındaki paylaşımında, büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
"TRAJİK BİR KAZA"
Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia ise kazayı trajik olarak nitelendirerek, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı