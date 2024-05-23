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Meksika'da devlet başkan adayı Maynez'in mitingi ölüm pazarına döndü: Dev ekran devrildi! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Meksika&#039;da devlet başkan adayı Maynez&#039;in mitingi ölüm pazarına döndü: Dev ekran devrildi! Ölü ve yaralılar var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde korkunç bir kaza meydana geldi. Sahnedeki dev metal ekranın vatandaşların üzerine düşmesi sonucu ortalık adeta yangın yerine döndü. Olay sonucunda ölenlerin ev çok sayıda yaralıların olduğu belirtildi. İşte o anlar…

Nuevo Leon eyaletinde son mitingini gerçekleştiren Yurttaş Hareketi'nin devlet başkanı adayı Maynez, ekibiyle destekçilerini selamlarken, sahnedeki dev metal ekran katılımcıların üzerine düştü.

Sahnenin çatısının da çöktüğü olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Meksika'da devlet başkan adayı Maynez'in mitingi ölüm pazarına döndü: Dev ekran devrildi! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Olayın ardından tedbiren hastaneye kaldırılan Maynez, X hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Maynez, "İyiyim ve olup biteni takip etmek için devlet yetkilileriyle iletişim halindeyim." ifadesini kullandı.

 

Meksika'da devlet başkan adayı Maynez'in mitingi ölüm pazarına döndü: Dev ekran devrildi! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

DEV EKRAN ŞİDDETLİ RÜZGARA DAYANAMADI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şiddetli rüzgara dayanamayan dev metal ekranın mitingi takip edenlerin üzerine düştüğü anlar görenleri şoke etti.

Meksika'da devlet başkan adayı Maynez'in mitingi ölüm pazarına döndü: Dev ekran devrildi! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da X hesabındaki paylaşımında, büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Meksika'da devlet başkan adayı Maynez'in mitingi ölüm pazarına döndü: Dev ekran devrildi! Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

"TRAJİK BİR KAZA"

Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia ise kazayı trajik olarak nitelendirerek, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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