Miçotakis İtiraf etti! AB Tarım fonlarında kronik yolsuzluk skandalı patladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) tarım sübvansiyonlarında yaşanan yolsuzluk iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, sistemdeki dolandırıcılığın "kronik bir sorun" olduğunu söyledi.

Selanik’te düzenlenen bir etkinlikte konuşan Miçotakis, söz konusu dolandırıcılık olaylarının hükümetinden önce, 2016 yılında başladığını belirtti. Başbakan, “Bu konuda tüm sorumluluğu hükümetimizin üstlenmesini beklemek doğru olmaz” dedi.

AB SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

AB müfettişleri, ödemeleri yöneten Yunan kurumu OPEKEPE'nin Atina'daki ofislerine üç ay önce baskın düzenledi. Kurum, baskının ardından kapatıldı.

Avrupa Birliği tarafından yürütülen soruşturmada, OPEKEPE aracılığıyla dağıtılan fonların yaygın şekilde kötüye kullanıldığı tespit edildi. Yunan hükümetine göre, OPEKEPE yılda yaklaşık 680 bin çiftçiye toplamda 3 milyar avrodan fazla ödeme yapıyordu.

1.036 KİŞİ YASA DIŞI ÖDEME ALDI Yunan yetkililer, yürütülen soruşturmada 6.354 yardım alıcısını inceledi. Yapılan kontrollerde, 1.036 kişinin toplamda 23 milyon avro tutarında yasa dışı ödeme aldığı tespit edildi. Fonları yasa dışı şekilde alan kişilerin, tarım arazileri ve hayvancılıkla ilgili sahte beyanda bulunduğu ifade edildi.

GİRİT ÖNE ÇIKTI, SİSTEMSEL YOLSUZLUK VURGUSU YAPILDI

AB soruşturması kapsamında, dolandırıcılık şüphesi taşıyan sübvansiyon taleplerinin büyük kısmının Girit adasından geldiği tespit edildi. Uzmanlar ve medya organları, ülkedeki yaygın yolsuzluk ve kayırmacılığa dikkat çekti.

Miçotakis, “OPEKEPE’yi temizleyemedik” ifadesini kullandı. Yanlış ödenen fonların geri alınmaya başlandığını, hükümetin sorunu çözmek için çalıştığını söyledi. Ayrıca, "AB’nin birçok ülkede benzer soruşturmalar yürüttüğünü" belirterek, Yunanistan’ın “saklayacak veya korkacak bir şeyi olmadığını” dile getirdi.