Mikrofon açık kaldı, konuşmaları ortaya çıktı! Putin, Xi Cinping ve Kim Jong Un'un 150 yıl sohbeti kameraya takıldı
Çin Devlet Başkanı Xi Cinping, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80'inci yılını kutlamak için Tiananmen Meydanı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u misafir etti. Kameraların mikrofonu açık kalınca liderlerin konuşmaları ortaya çıktı. 3 liderin insan ömrünü uzatmayla ilgili sohbeti gündem oldu.
Çin’de, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü kutlamaları Pekin'de pek çok lider bir araya geldi.
Düzenlenen askeri geçit töreni ve resepsiyon programlarına katılanlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da bulunuyordu.
"İNSAN ORGANLARI SÜREKLİ NAKLEDİLEBİLİYOR"
Üç liderin ilk defa yan yana yürüdükleri sırada neler konuştuğu kameralara yansıdı. Bloomberg'in haberine göre liderler insan ömrünün uzamasıyla ilgili düşüncelerini birbirleriyle paylaştı.
Xi'nin Putin'e "Eskiden insanlar 70'ini anca görürdü. Bugünlerde 70 yaşında çocuk sayılıyorsun" dedi. Daha sonra Putin'in eliyle bir şeyler anlattığı görülse de ne dediği duyulmadı.
Rus liderin sözleri Çince'ye çevrildiğinde "Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli nakledilebiliyor ve insanlar giderek daha genç kalabiliyor, hatta ölümsüzlük bile bulunabilir" dediği anlaşıldı.
150 YAŞINA KADAR HAYATTA KALMAK
Kamera görüntüsü kesilmeden önce Xi'nin "Tahminlere göre bu asır, yaşama süresini 150 yaşına kadar uzatma şansımız var" dediği duyuluyor.
Bir dakikadan az süren iki liderin insan ömrünün süresiyle ilgili konuşması gündem oldu.
Yabancı basında Çin'de hazırlıksız sohbetlerin çok nadir görüldüğüne dikkat çekilerek böylesine hazırlıklı bir etkinlikte spontane gelişen bu konuşmanın yakalanabilmesinin "dünyaya verilmek istenen bir mesaj" olduğu yorumları yapıldı.