Milyonlarca ton tahıl için Zelenskiy Türkiye'ye işaret etti

Karadeniz'de aylardır süren sevkiyat krizinin aşılması için Türkiye yeniden diplomasi masasının merkezine geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, deniz taşımacılığının yeniden başlaması amacıyla Türkiye, Mısır ve Hindistan ile görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Bloomberg'e konuşan Zelenskiy, üç ülkenin Rus ve Ukrayna limanlarına gidecek gemilerin güvenliğini sağlayacak yeni bir formül önerdiğini söyledi. Ancak Moskova'nın plana karşı çıktığını duyurdu.

Özetle Kaydet a- | +A

Karadeniz'de limanlara ve ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle duran tahıl sevkiyatlarının yeniden başlaması için diplomatik girişimler hız kazandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bloomberg News'e verdiği röportajda Türkiye'nin de yer aldığı yeni bir güvenli deniz taşımacılığı planının ayrıntılarını paylaştı.

TÜRKİYE'DEN KARADENİZ İÇİN YENİ FORMÜL

Zelenskiy, Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın kendi bayraklarını taşıyan gemilerin hem Ukrayna hem de Rus limanlarına güvenli şekilde ulaşmasını öngören bir teklif sunduğunu açıkladı.

Plan, tarafların gıda taşıyan gemilere saldırmama konusunda anlaşmasını hedefliyor.

Ukrayna lideri öneriyi şöyle açıkladı:

Bir gemi bizim limanımıza, diğeri Rus limanına gidecek ve her iki gemiye de saldırılmaması konusunda anlaşacağız.

RUSYA PLANA KARŞI ÇIKTI

Zelenskiy, Türkiye, Hindistan ve Mısır'ın güvenli deniz taşımacılığının yeniden başlaması için düzenli girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Ancak Ukrayna liderine göre Rusya, üç ülkenin önerdiği plana karşı çıkıyor.

Moskova'nın tutumu nedeniyle gemilerin güvenli geçişini sağlayacak anlaşma henüz hayata geçirilemedi.

40 MİLYON TONLUK TAHIL SEVKİYATI TEHLİKEDE

Ukrayna'nın Karadeniz limanları, bir pazarlama sezonunda 40 milyon tona kadar tahıl sevkiyatı gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip.

Ağustos ayından bu yana liman altyapısına ve ticari gemilere yönelik Rus saldırıları nedeniyle sevkiyatlar durma noktasına geldi.

Ukrayna Tarım Bakanlığı verilerine göre ülke, şu anda normal ihracat hacminin yalnızca yüzde 38'ini gerçekleştirebiliyor.

Tahılın demir yoluyla taşınmasının mevcut ihtiyacı karşılayamayacağını vurgulayan Zelenskiy, "Bu sevkiyat hacmini demir yoluyla yönetmemiz mümkün değil" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE DE ÇAĞRI YAPTI

Zelenskiy, Türkiye, Mısır ve Hindistan ile yürütülen görüşmelerin yanı sıra Avrupa Birliği'nden de destek istedi.

Ukrayna lideri, 2022 yılında devreye alınan ve Ukrayna tahılının Avrupa demir yolları ile limanları üzerinden taşınmasını sağlayan "dayanışma koridorları" programının yeniden başlatılmasını talep etti.

Zelenskiy, "Tahıl ihracatını kolaylaştırmak için AB'den dayanışma koridorlarını yeniden tesis etmesini istiyoruz. Herkesin bu tahıla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala