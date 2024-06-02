Milyonluk tabloya saldırdı! İklimciler bu sefer de Monet'i hedef aldı

Fransa2da bir iklim aktivisti, üstünde '+4 derece Cehennem' yazılı tişört giyerek, Monet'nin "Coquelicots" (Gelincikler Tarlası) tablosunun üzerine resim yapıştırdı.

Çevreci hareket Riposte Alimentaire'in X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere göre iklimci aktivist, küresel ısınmanın doğuracağı zararlara işaret etmek üzere başkent Paris'teki Orsay Müzesi'nde protesto gerçekleştirdi.

Aktivist, Monet'nin 'Gelincikler Tarlası' isimli tablosunun üzerine dünyanın 4 derece ısınması halinde ortaya çıkması muhtemel manzaranın tasvir edildiği resmi yapıştırdı. Eylemci, daha sonra ceketini çıkartarak elini tablonun bulunduğu duvara yapıştırdı.

"+4 DERECEDE CEHENNEM BİZİ BEKLİYOR",

Müzede yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki bu kabusa benzeyen tablo, hiçbir alternatif ortaya konulmadığı takdirde bizi bekleyen şeydir. Artı 4 derecede cehennem bizi bekliyor" dedi.

Eylemci, dünyanın içinde bulunduğu 'acil iklim durumu' karşısında alternatif oluşturulması ve herkes için gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla çağrı yaptı.

Protestonun ardından gözaltına alındı.