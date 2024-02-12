Mısır İsrail'le barış anlaşmasını askıya alacağı iddialarına cevap verdi

Hamas-İsrail çatışmasında arabulucu olan Mısır'ın İsrail Refah'ı vurursa Camp David Anlaşması’nı askıya alacağı gündeme gelmişti. İddialara ilişkin Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'den açıklama geldi.

Bİsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırması durumunda Mısır, İsrail-Mısır barış anlaşmasını askıya alacağını Tel Aviv yönetimine bildirildiğine ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, iddiaları yalanladı.

MISIR BARIŞ ANLAŞMASINI ASKIYA ALACAK MI?

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Gazze Şeridi’nin Refah kentine saldırması halinde Mısır'ın İsrail ile yaptığı barış anlaşması Camp David Anlaşması’nı askıya alacağı yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Shoukry, Gazze Şeridi’nin Refah kentine saldırması halinde Mısır'ın İsrail ile yaptığı barış anlaşması Camp David Anlaşması’nı askıya alacakları yönünde çıkan haberleri yalanladı.

UYMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Slovenya'nın başkenti Lübliyana’da Sloven mevkidaşı Tanja Fajon ile ortak basın toplantısı düzenleyen Shoukry, Mısır’ın Refah kentine saldırması nedeniyle İsrail ile olan Camp David Anlaşması’nı askıya alacağı yönünde çıkan haberlere, "Mısır ile İsrail arasında 40 yıldır yürürlükte olan bir barış anlaşması var ve biz buna uymaya devam edeceğiz" dedi.

Mısır'ın İsrail ile Hamas arasında esirlerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi’ne daha fazla insani yardım girişini sağlayacak bir anlaşma sağlanması için çabalarını sürdürdüğünü aktaran Shoukry, Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını eleştiren Shoukry, Filistinlilerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesine karşı da uyarıda bulundu.