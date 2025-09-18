Mossad Direktörü Barnea'dan skandal açıklama! "Tahran'da henüz kullanmadığım kabiliyetlerim var''

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan Hizbullah'ına yönelik çağrı cihazlarının patlatılması saldırısının birinci yıl dönümünde Mossad'a ödül verdi.

İRAN'A KARŞI ''KAZANDIKLARINI'' SAVUNDU

Ödül töreninde konuşan Mossad Direktörü Barnea, İran'a karşı "kazandıklarını ve kazanmaya devam edeceklerini" savundu.

''ESKİSİNDEN BİLE DAHA GÜÇLÜ

İran'daki faaliyetlerine devam edeceklerini söyleyen Barnea, "Mossad'ın operasyonel yetenekleri çok güçlü, eskisinden bile daha güçlü, özellikle İran içinde ve hatta Tahran'ın kalbinde." yorumunda bulundu.

Barnea, İsrail'in "Tahran'da henüz kullanmadığı kabiliyetlerinin olduğunu" iddia ederek İran'da "neler olup bittiğini takip edeceklerini" söyledi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları patlatılmıştı. Bu saldırılardan bir gün sonra 18 Eylül’de de yine Hizbullah üyelerinin kullandığı telsizler patlatılmıştı.

37 kişinin öldüğü ve 3 binden fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef alan suikastları başlatmıştı.

İsrail yönetimi, yaklaşık 2 ay sonra saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Patlamaların ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Lübnan’daki çağrıcihazlarının patlatılmasının sivilleri ciddi şekilde tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirmişti.