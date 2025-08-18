Musluğu açtılar, felaketle karşılaştılar! Ülke çalkanıyor

İngiltere’nin kuzeybatısında yer alan Greater Manchester bölgesi, hafta sonu yaşanan sıra dışı bir olayla sarsıldı. Warrington ve Wigan’daki WA3 ve WN4 posta kodlarında yaşayan binlerce kişi, musluklarından akan suyun aniden kahverengiye döndüğünü bildirerek paniğe kapıldı.

Lavabolardan akan suyun görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar yaşadıkları şoku gizlemedi. Görüntülerde, suyun içinde tortular olduğu, çamurumsu ve bulanık bir renge sahip olduğu dikkat çekti.

"SADECE BANYOYU AÇTIM... BİZ BU SUYU İÇİYORUZ!"

Bölge sakinlerinin tepkisi sert oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir mesajda, "Sadece banyoyu çalıştırdım, ne oluyor? Biz de bunu içiyoruz" ifadeleri yer aldı. Başka bir kişi, "Bu suyu bebeğimin biberonlarında kullandım" yorumuyla endişesini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar ise suyun renginin giderek kötüleştiğini vurguladı: "Musluklarım bir saatten fazla aktı ama su sadece daha da kahverengileşti." Diğer bir paylaşımda, "Banyo suyu dibine çökmüş bir kum çukuruna benziyordu" denildi. Su krizine karşı önlem alan vatandaşlar, marketlerdeki şişe sularını hızla tüketti.

SU ŞİRKETİNDEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: BORULARDAKİ TORTULAR KARIŞTI

United Utilities şirketi, yaşanan su krizi sonrası kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bölgedeki su şebekesinde yaşanan teknik bir bozulma sonucu, borularda zamanla biriken tarihi tortular (demir ve manganez gibi) suya karışarak renk değişimine yol açtı" denildi.

Şirket, bu durumun genellikle zararsız olduğunu savunarak, su berrak akana kadar sadece soğuk su musluğunun düşük debide açılmasını tavsiye etti.

ŞÜPHE BÜYÜYOR: "AYLARDIR FİLTRE KULLANIYORUZ, HALA AYNI"

Suya olan güvenin sarsıldığı bölgede, birçok kişi içme suyunu şişelerle temin etmeye başladı. "Aylardır filtreliyoruz ama hâlâ aynı" diyen bölge sakinleri, marketlerden toplu su alımı yaptı. Bir vatandaş ise "Banyodan sonra kahverengi suyun içinde kaldım, markete koştum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

YEREL MECLİS DEVREDE: DEMİR VE MANGAN KARIŞTI

Yerel meclis üyesi Danny Fletcher, United Utilities yetkilileriyle görüştüğünü ve borularda biriken maddelerin suya karıştığını belirtti. Fletcher, "Sorun gözlem altında, ancak şu anda hâlâ aktif durumda. Yetkililer müdahale ediyor" açıklamasında bulundu.

United Utilities’in internet sitesinde ise "Su dağıtım sisteminde kontrollü yıkama işlemleriyle durumun düzeltileceği" bilgisi paylaşıldı.