Skandal büyüyor: Ünlü markanın suyunda 2.000 mikroplastik tespit edildi

Fransa’da şişelenmiş su sektörünü sarsan büyük bir çevre skandalı patladı. Nestlé Waters’a ait popüler içme suyu markaları Hépar ve Contrex’te yapılan analizlerde, her litrede binlerce mikroplastik parçacık tespit edildi. Fransa Biyoçeşitlilik Ofisi’nin (OFB) yayımladığı rapora göre, Hépar sularında litre başına yaklaşık 2.096, Contrex’te ise 515 mikroparçacık bulundu.

Şişelenmiş su sektörünü derinden sarsan bir çevre skandalı Fransa’da gündemi sarstı.

Nestlé Waters’a ait ünlü Contrex ve Hépar markalarının rekor düzeyde mikroplastik içerdiği ortaya çıktı. 

Fransız yetkililer, Nestlé’nin yasadışı atık sahaları oluşturduğunu ve içme suyu markalarında çevresel sınırları aşan kirlilik tespit ettiklerini açıkladı. Şirket, 24-28 Kasım 2025’te Épinal’de yargılanacak.

HER YUDUMDA PLASTİK: 1 LİTREDE 2.096 MİKROPARÇACIK

Fransa Biyoçeşitlilik Ofisi’nin (OFB) raporuna göre, Hépar markalı sularda litre başına yaklaşık 2.096, Contrex’te ise 515 mikroplastik partikül bulundu. Bu değerler, nehir ve göllerdeki doğal sularda bulunan seviyelerden 1,3 milyon kat daha fazla.

Uzmanlara göre bu parçacıklar zamanla kan dolaşımı, organlar ve beyin dokularına kadar ulaşabiliyor. Avrupa Birliği henüz içme suyunda mikroplastiklere yönelik bağlayıcı bir sınır koymuş değil.

Müfettişler, Nestlé’nin şişe suyu fabrikalarına yakın bölgelerde, yaklaşık 473.000 metreküp plastik atığın bulunduğu dört izinsiz çöplük tespit etti.  (126 olimpik yüzme havuzu dolusu plastik atık anlamına geliyor.)

Söz konusu çöplüklerin bazıları Nestlé’nin maden suyu kaynağına tehlikeli derecede yakın konumda.

Skandal büyüyor: Ünlü markanın suyunda 2.000 mikroplastik tespit edildi - 1. Resim

NESTLE İNKAR ETTİ: SULARIMIZ GÜVENLİ

Nestlé Waters, suçlamaları reddederek “ürünlerimizin içilmesi tamamen güvenlidir” açıklamasını yaptı. Şirket, bağımsız laboratuvar testlerinin hiçbir kirlilik göstermediğini öne sürdü.

