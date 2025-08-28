NATO tetikte! Sessiz Rus denizaltıları ABD uçak gemisini çembere aldı

ABD Donanması'nın dev uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un öncülüğündeki savaş grubu Norveç açıklarında seyir halindeyken, NATO ittifakı alarma geçti. Sessizliğiyle bilinen Rus Yasen sınıfı denizaltıların bölgede faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler, Kuzey Denizi’nde yüksek yoğunluklu bir arama operasyonunu tetikledi.

SESSİZ AMA ÖLÜMCÜL: YASEN SINIFI DENİZALTILAR NEREDE?

Barents Observer’ın uydu görüntülerine dayandırdığı bilgilere göre, 25 Ağustos itibarıyla Severodvinsk (K-573), Kazan (K-561) ve Arkhangelsk (K-564) isimli Yasen ve Yasen-M sınıfı denizaltılar, ana üsleri olan Rusya'nın Zapadnaya Litsa bölgesindeki Nerpicha limanında görülmedi.

Norveç sınırına sadece 60 kilometre mesafedeki bu üs, şu anda boş durumda. Uydu verileri, üç denizaltının da açık denizde olduğunu doğrularken, 25 Ağustos sonrası yoğun bulut örtüsü yeni görüntülerin alınmasını engelledi.

POSEİDON'LAR GÖREVDE: AV BAŞLADI

ABD, İngiltere ve Norveç’e ait P-8A Poseidon deniz devriye uçakları, bir haftadan fazla süredir Norveç Denizi’nde sürekli devriye halinde. Boeing tarafından üretilen bu denizaltı avcıları, 100’den fazla sonoboy taşıyabiliyor ve su altındaki hareketleri milimetrik hassasiyetle tespit edebiliyor.

Poseidon’lar İskoçya, İzlanda ve Norveç’teki üslerden havalanıyor. Norveç’in Kuzey Kutup Dairesi içindeki Evenes Hava Üssü’nde beş adet P-8 konuşlu durumda.

ABD VE NATO YETKİLİLERİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD Savunma Bakanlığı ve NATO, Norveç açıklarındaki deniz operasyonlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bölgede faaliyet gösteren gözlem platformları, artan hareketliliğe dikkat çekti.

NATO’nun Norveç çevresinde gerçekleştirdiği deniz devriye sortileri günlük rutin olarak bilinse de, son günlerde bu sayı iki düzineden fazla uçuşla rekor seviyeye ulaştı.

USS GERALD R. FORD GÖREV BAŞINDA

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, İngiltere ve Norveç birlikleriyle birlikte Norveç’in batısında görev yapıyor. Uçak gemisi grubunun sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Güvenli ve istikrarlı bir Avrupa-Atlantik bölgesi sağlamak için birlikte çalışıyoruz.”

Uçak gemisine eşlik eden Norveç savaş gemileri Thor Heyerdal ve Maud, bölgede aktif görevde. Norveç F-35’leri, geminin hava kanadına bağlı F/A-18 Super Hornet’lerle yan yana uçuş gerçekleştirdi.

İNGİLİZ MEDYASI: RUS DENİZALTISI TAKİPTE

İngiltere’nin Express gazetesi, Pazar gününden bu yana en az bir düzine uzman NATO savaş uçağının, ABD uçak gemisinin çevresindeki sularda şüpheli bir Rus denizaltısını aradığını duyurdu. Gazete, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bu faaliyetleri "tatbikat değil" şeklinde tanımladığını da aktardı.

Norveçli yetkililer ise operasyonla ilgili olarak “Güvenlik nedenleriyle daha fazla ayrıntı paylaşamayız” açıklamasında bulundu.

"SİZİ GÖRÜYORUZ"

Eski Kraliyet Donanması komutanı Tom Sharpe, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Görünüşe göre bir Rus denizaltısı buldular ve onu vuruyorlar... Bu, Rusya’ya ‘Sizi görüyoruz’ mesajı veriyor.”

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kutbu'na yakın sularda yürüttüğü yoğun denizaltı arama faaliyetlerinin ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Kuzey Denizi çevresindeki NATO ülkeleri ise şu ana kadar Rus denizaltılarına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.