Netanyahu'dan, UAD'nin İsrail'i "işgalci" olarak gören kararına tepki

İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de işgalci olduğu yönündeki görüşünü "yanlış" olarak niteleyerek tepki gösterdi. Netanyahu, "Yahudiler kendi topraklarında işgalci değildir" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı. UAD, Lahey'deki oturumda İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirdi.

İSRAİL "İŞGALCİ" OLARAK TANIMLANDI

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda olduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koydu. UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" dile getirdi.

İSRAİL'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahudiler kendi topraklarında, ne ebedi başkentimiz Kudüs'te, ne de Yahudiye ve Samiriye'deki (Batı Şeria'nın Yahudi adı) ata mirasımızda işgalci değildir." değerlendirmesinde bulundu. Paylaşımda Netanyahu, "Lahey'deki hiçbir yanlış karar bu tarihi gerçeği çarpıtamaz veya vatanımızın her yerindeki İsrail yerleşimlerinin yasallığını zayıflatamaz." savunmasında bulundu.

FİLİSTİN'DEN "TARİHİ" DEĞERLENDİRMESİ

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve işgalin derhal sonlandırılması gerektiğini belirten Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünü "tarihi" olarak nitelendirdi.

Divanın, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini derhal ve tamamen sonlandırması gerektiği görüşünde olduğunu aktaran el-Maliki, "Bu, İsrail’in, hukuksuz kolonyal girişimini koşulsuz sonlandırma yükümlülüğü altında olduğunu gösteriyor. Bizim görüşümüze göre bu, işgalin tamamen ve hemen sonlandırılması gerektiği anlamına geliyor." dedi.