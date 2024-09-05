Netanyahu'nun müzakereleri çıkmaza sokan ısrarı: İşte Philadelphia Koridoru işgalinin sebebi

İsrail'in ablukaya aldığı Mısır ile Gazze arasındaki Philadelphia Koridoru Netanyahu'nun çekilmeyeceklerini söylemesi sonrası yeniden gündem oldu. İsrail 'koridor' resti çekerken müzakerelerin devam ettiği ana konunun ne olacağı merak konusu.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır sürdürdüğü savaş, müzakerelerin ana konularından olan Philadelphia Koridoru tartışmalarıyla sürüyor.

Philadelphi Koridoru, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır boyunca yer alan, 14 km uzunluğunda dar bir kara şeridi. Hamas ve Mısır, İsrail'in bu sınır koridorundan çekilmesini talep ediyor.

Netanyahu ise İsrail askerlerinin bölgeyi kontrol etmeye devam edeceğini söylüyor...

NETANYAHU'NUN BAHANELERİ

Dün İsrail Başbakanı Netanyahu, abluka altına aldığı koridordaki hakimiyetini sürdürmek için 'Hamas'ı bahane etmişti.

Philadelphi Koridoru'ndan ayrılmaları halinde Hamas'ın sadece silah kaçakçılığı yapmasını değil, İsrailli esirleri yurt dışına kaçırmasını da engellemenin imkansız olacağını savunan Netanyahu, esirleri serbest bırakmaları için Hamas'a baskı yapacak bir şeye ihtiyaçlarının olduğunu söylemişti.

Netanyahu, Gazze'nin silahtan arındırılması gerektiğini, bunun da ancak Philadelphia Koridoru'nun İsrail kontrolü altında kalması ve Hamas'a mühimmat ve silah tedarik hattı bulunmaması halinde mümkün olacağını ileri sürdü.

MÜZAKERELERİN ÇIKMAZI

ABD'li üst düzey yetkilinin bildirdiğine göre ABD yönetimi ateşkesin yüzde 90 esas olarak tamamlandığını bildirirken "Philadelphia Koridoru" ile ilgili "Anlaşmada Philadelphi Koridoru'ndan bahsedilmiyor. Anlaşmanın söylediği şey, (İsrail'in) nüfusu yoğun bölgelerden geri çekilmesi diyor. Burada tartışma, Philadelphi Koridoru'nun nüfusu yoğun bir yer olup olmadığı üzerine başladı. İsrailliler bu konuda son birkaç haftadır koridor boyunca askeri varlıklarını önemli ölçüde azaltacak bir öneri geliştirdiler ki bu aslında anlaşmayla teknik olarak uyumlu" şeklinde bilgi verdi.

Savaşın ilk aylarında gündem olan koridorla ilgili Netanyahu, Gazze'nin herhangi bir "tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istediklerini" ve bu doğrultuda Philadelphia Koridoru'nun, İsrail'in elinde ve kontrolünde olması gerektiğini söylemişti.

Peki o günden bugüne Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru ısrarının sebebi ne?

PHİLADELPHİA KORİDORU NEDİR?

Diğer adı "Salahaddin Koridoru" olan Philadelphia Koridoru'yla, Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanan birkaç yüz metre genişliğinde ve 14 kilometre uzunluğundaki bir şeritten bahsediliyor.

Burası aslında 1979 yılında İsrail ile Mısır arasında imzalanan barış anlaşmasıyla, İsrail güçlerinin kontrol ettiği ve devriye gezdiği bir tampon bölge olarak kuruldu. Bu koridorun bir amacı da Mısır ile Gazze arasında insan hareketini ve silah ve mühimmat gibi yasa dışı malzemelerin geçişini önlemekti.

Barış anlaşmasına göre, Filistin toprakları üzerinde yer alan ve (D) (Philadelphia Koridoru) olarak adlandırılan sınır bölgesi, İsrail kuvvetlerinin kontrolüne tabiydi. Anlaşma, koridorun Mısır topraklarındaki kısmı olan (C) bölgesinde sadece hafif silahlar taşıyan sivil polislerin görev yapmasını öngörüyordu.

İsrail güçleri 2005'te Gazze'yi terk edinceye kadar bölgenin kontrolü İsrail'de kaldı. İsrail Gazze'den çekilince bölgeyi Filistin yönetimine teslim etti. 2007'de Hamas, Gazze'de başa gelince Philadelphia Koridoru'nda da denetimi ele aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını artırmasıyla birlikte Filistinliler bu sınır şeridini geçerek Mısır'dan temel ihtiyaç maddelerini karşılamak zorunda kaldılar. Bunun üzerine Mısır, koridor üzerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Ablukanın yıllarca devam etmesi üzerine ise Filistinliler, Philadelphia Koridoru'nun altından Mısır'a çıkan çok sayıda tünel inşa ettiler ve temel ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladılar ancak bu durum da 2014'te sona erdi. Sonrasında Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze'ye resmi olarak mal girişi başladı.

AMAÇ GAZZE'Yİ MISIR'DAN AYIRMAK

Philadelphia Koridoru üzerinde biri Mısır'a (Refah) diğeri de İsrail'e (Kerem Ebu Salim) açılan iki sınır kapısı bulunuyor. İsrail'in, bu koridoru ele geçirmesi ise Gazze'nin dışarı açılan tek kapısının da kapanması ve yüzde 100 abluka anlamına geliyor.

İsrail kanalı "I24NEWS"'te bu konuyla ilgili yayımlanan bir analizde, İsrail ordusunun, Philadelphia Koridoru'na doğru hareket etmesinin, "Gazze'yi Mısır ve Sina çölünden ayırma amacı taşıdığı" ifade edildi.

Analizde, İsrail'in, güney sınırında güvenliği en üst düzeye çıkarmayı ve buranın Filistinli gruplara silah sağlayacak bir geçiş noktası haline gelmemesini amaçladığı kaydedildi.