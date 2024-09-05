Hamas'tan Netanyahu'ya 'Philadelphi' tepkisi: Savaşı durdurmak istemiyor

NETANYAHU ANLAŞMAYA VARMAK İSTEMİYOR

Tüm bu gelişmelerin ardından ABD medyası, Washington'un esir değişimi ve ateşkes için yeni bir öneri hazırladığına dair iddialarda bulundu. Hamas cephesinden konuya dair yeni açıklama geldi. Hamas, "Yeni önerilere ihtiyacımız yok" dedi.

Açıklamada, Netanyahu’nun İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için bir anlaşmaya varmak istemediğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Şu anda yapılması gereken, Netanyahu ve hükümetine baskı uygulamak, onları daha önce üzerinde mutabakata varılan anlaşmaya uymaya zorlamaktır."

'TUZAĞA DÜŞMEYİN' UYARISI

Netanyahu’nun amacının, Gazze Şeridi’ndeki savaşı uzatmak olduğu belirtilen açıklamada, "Halkımıza yönelik savaşı uzatmak için müzakereleri kullanan Netanyahu'nun ve onun oyunlarının tuzağına düşmemeye karşı uyarıda bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu dün akşam, "İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin dışına kaçırılmasını engelleme" bahanesiyle Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yinelemişti.