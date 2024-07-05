Nijer'de toprak kayması 27 kişiyi canından etti! Çok sayıda yaralı var...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Nijer'de haziran ayından bu yana devam eden kuvvetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı...
Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haziranda başlayan şiddetli yağışlardan 10 bin 655 kişinin etkilendiği bildirildi.
27 ÖLÜ, 23 YARALI VAR
Açıklamada, sağanağın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 27 kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Nijer'de haziranda başlayan yağmur dönemi eylülde sona eriyor. Geçen sene 137 bin 797 kişinin etkilendiği şiddetli yağışlar nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı