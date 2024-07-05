Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Nijer'de toprak kayması 27 kişiyi canından etti! Çok sayıda yaralı var...

Nijer'de toprak kayması 27 kişiyi canından etti! Çok sayıda yaralı var...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nijer&#039;de toprak kayması 27 kişiyi canından etti! Çok sayıda yaralı var...
Nijer, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijer'de haziran ayından bu yana devam eden kuvvetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı...

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haziranda başlayan şiddetli yağışlardan 10 bin 655 kişinin etkilendiği bildirildi.

27 ÖLÜ, 23 YARALI VAR

Açıklamada, sağanağın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 27 kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Nijer'de haziranda başlayan yağmur dönemi eylülde sona eriyor. Geçen sene 137 bin 797 kişinin etkilendiği şiddetli yağışlar nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Aydın'da kan konduran infaz! Pusu kurup, kurşuna dizdi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’dan dünyaya Gazze eleştirisi yaptı: Sistemin sütunları artık sallanıyor - Dünya"Sistemin sütunları artık sallanıyor"Erdoğan ve Esad Rusya’da görüşebilir! Putin'in Türkiye ziyareti belirleyici olacak - DünyaErdoğan ve Esad ile görüşecekİngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi tek başına iktidara yürüyor - Dünyaİngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi tek başına iktidara yürüyorProf. Dr. Bekir Karasu cinayetinde flaş gelişme! Suçu birbirine attılar, mahkeme kararını verdi - DünyaSuçu birbirine attılar, mahkeme kararını verdiOrta Doğu'da sıcak saatler! Misilleme saldırıları başladı, orman yandı - DünyaMisilleme saldırıları başladı, orman yandıTürkiye-Azerbaycan-Pakistan arasında 3'lü zirve sonrası ortak açıklama - Dünya"Terörle mücadelede işbirliği teyit edildi"
Sonraki Haber Yükleniyor...