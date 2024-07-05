Nijer'de toprak kayması 27 kişiyi canından etti! Çok sayıda yaralı var...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Temmuz 2024 04:54 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 05:00 - Güncelleme:

Nijer, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Nijer'de haziran ayından bu yana devam eden kuvvetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı...