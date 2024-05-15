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Nijerya'da askeri üsse saldırı... 5 asker hayatını kaybetti!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nijerya&#039;da askeri üsse saldırı... 5 asker hayatını kaybetti!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Katsina eyaletindeki askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 11 asker yaralandı

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, silahlı çete üyelerinin Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 5 askerin hayatını kaybetti, 11 askerin de yaralandığı kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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