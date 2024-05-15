Nijerya'da askeri üsse saldırı... 5 asker hayatını kaybetti!
Düzenleyen: Mustafa Aydoğan / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Nijerya'nın Katsina eyaletindeki askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 11 asker yaralandı
Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, silahlı çete üyelerinin Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 5 askerin hayatını kaybetti, 11 askerin de yaralandığı kaydedildi.
TERÖR ÖRGÜTLERİ EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Düzenleyen: Mustafa Aydoğan - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı