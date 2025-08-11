Nijerya'da güvenlik operasyonu! Çete üyelerine hava ve kara saldırısı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Nijerya'da düzenlenen hava ve kara operasyonlarında, aralarında sözde liderlerin de bulunduğu 100'den fazla silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya ordusu, Zamfara'da silahlı çete üyelerine yönelik hava ve kara operasyonları düzenledi. Operasyonlarda, aralarında sözde liderlerin de bulunduğu 100'den fazla silahlı çete üyesi öldürüldü.
HALK PROTESTO EDİYOR
Zamfara eyaletinde son zamanlarda artan çete saldırıları nedeniyle halk zaman zaman protesto düzenliyor.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
FİDYE İÇİN KAÇIRMA OLAYLARI SIK YAŞANIYOR
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz