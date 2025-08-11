Nijerya'da güvenlik operasyonu! Çete üyelerine hava ve kara saldırısı

HALK PROTESTO EDİYOR

Zamfara eyaletinde son zamanlarda artan çete saldırıları nedeniyle halk zaman zaman protesto düzenliyor.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

FİDYE İÇİN KAÇIRMA OLAYLARI SIK YAŞANIYOR

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.