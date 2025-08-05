Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Nijerya bir aylık bilançoyu açıkladı: 78 terörist etkisiz

Nijerya bir aylık bilançoyu açıkladı: 78 terörist etkisiz

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nijerya bir aylık bilançoyu açıkladı: 78 terörist etkisiz
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Son bir ayda Nijerya’da teröristlere yönelik 326 operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda 78 terörist etkisiz hale getirildi.

 

Nijerya Ulusal Yönlendirme Ajansı Genel Direktörü Lanre Issa-Onilu, başkent Abuja’da düzenlenen aylık güvenlik bilgilendirme toplantısında, ülke genelindeki terörle mücadele çalışmalarına dair çarpıcı veriler paylaştı.

Issa-Onilu’nun açıklamasına göre, Nijerya polisi son bir ayda teröristlere yönelik 326 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 78 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütleriyle bağlantılı 2 bin 901 kişi gözaltına alındı.

SİLAH KAÇAKÇILARINA DARBE

Ayrıca güvenlik güçleri altı silah kaçakçılığı şebekesini çökertirken, teröristlere ait 142 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Lanre Issa-Onilu, 16 polis ve 49 sivilin de çeşitli güvenlik olaylarında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hayvanat bahçesinden kan donduran çağrı: Evcil hayvanlarınızı 'yem' olarak bağışlayın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hayvanat bahçesinden kan donduran çağrı: Evcil hayvanlarınızı 'yem' olarak bağışlayın - DünyaHayvanat bahçesinden kan donduran çağrıDarbeyle suçlanan eski devlet başkanına ev hapsi cezası - DünyaDarbeyle suçlanan eski devlet başkanına ev hapsi cezasıİsrailli hahamdan skandal sözler: Gazze'deki çocuklar açlıktan ölmeli - DünyaHahamdan çocuklar açlıktan ölsün fetvası! Skandal sözlerMadleen ve Hanzala öncü oldu! Onlarca tekne Gazze'ye doğru yola çıkacak - DünyaOnlarca tekne Gazze'ye doğru yola çıkacakAvrupa finansör, ABD tedarikçi! Rusya'ya karşı yeni mekanizma - DünyaAvrupa finansör, ABD tedarikçi!Dünyadaki tüm Yahudiler tehlike altında... Babasını aratmıyor, Katar liderini Hitler'e benzetti - DünyaBabasını aratmadı, o lideri Hitler'e benzetti
Sonraki Haber Yükleniyor...