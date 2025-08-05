Nijerya bir aylık bilançoyu açıkladı: 78 terörist etkisiz

Nijerya Ulusal Yönlendirme Ajansı Genel Direktörü Lanre Issa-Onilu, başkent Abuja’da düzenlenen aylık güvenlik bilgilendirme toplantısında, ülke genelindeki terörle mücadele çalışmalarına dair çarpıcı veriler paylaştı.

Issa-Onilu’nun açıklamasına göre, Nijerya polisi son bir ayda teröristlere yönelik 326 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 78 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütleriyle bağlantılı 2 bin 901 kişi gözaltına alındı.

SİLAH KAÇAKÇILARINA DARBE

Ayrıca güvenlik güçleri altı silah kaçakçılığı şebekesini çökertirken, teröristlere ait 142 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Lanre Issa-Onilu, 16 polis ve 49 sivilin de çeşitli güvenlik olaylarında hayatını kaybettiğini ifade etti.