Nijerya bir aylık bilançoyu açıkladı: 78 terörist etkisiz
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Son bir ayda Nijerya’da teröristlere yönelik 326 operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda 78 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya Ulusal Yönlendirme Ajansı Genel Direktörü Lanre Issa-Onilu, başkent Abuja’da düzenlenen aylık güvenlik bilgilendirme toplantısında, ülke genelindeki terörle mücadele çalışmalarına dair çarpıcı veriler paylaştı.
Issa-Onilu’nun açıklamasına göre, Nijerya polisi son bir ayda teröristlere yönelik 326 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 78 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütleriyle bağlantılı 2 bin 901 kişi gözaltına alındı.
SİLAH KAÇAKÇILARINA DARBE
Ayrıca güvenlik güçleri altı silah kaçakçılığı şebekesini çökertirken, teröristlere ait 142 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Lanre Issa-Onilu, 16 polis ve 49 sivilin de çeşitli güvenlik olaylarında hayatını kaybettiğini ifade etti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz