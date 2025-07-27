Nijerya'da yolcu taşıyan tekne battı! En az 25 ölü, onlarca kayıp
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Nijerya'da pazara gidenlerin bindiği tekne battı. İlk belirlemelere 25 kişi ölürken, onlarca kişi de kayboldu.
Nijerya'nın Niger eyaletinin Munya bölgesinden pazara gidenlerin bindikleri tekne Shiroro bölgesinde battı. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne faciaları meydana geliyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz