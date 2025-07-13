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Ülkede eski devlet başkanı hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ülkede eski devlet başkanı hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin 82 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Buhari, 2015 ve 2019 yıllarında yapılan seçimleri kazanarak iki dönem devlet başkanlığı yaptı.

Nijerya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Muhammed Buhari'nin İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, Buhari'nin naaşına Nijerya'ya dönüş yolculuğunda eşlik etmesi için Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima'yı İngiltere'ye gönderdiği ifade edildi.

Ülkede eski devlet başkanı hayatını kaybetti - 1. Resim

2 DÖNEM DEVLET BAŞKANLIĞI YAPTI

Buhari, 2015 ve 2019 yıllarında yapılan seçimleri kazanarak iki dönem Nijerya Devlet Başkanlığı yaptı.

Ayrıca, Ocak 1984 ile Ağustos 1985 arasında ülkenin askeri lideri olarak görevde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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