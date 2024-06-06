Nijerya'da maden ocağındaki göçük! 20 kişi öldü, 14 kişi enkaz altında
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Nijerya'nın Niger eyaletinde 3 Haziran'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 14 kişinin ise halen enkaz altında olduğu açıklandı.
Maden Kaynakları Bakanlığı Niger Eyaleti Müsteşarı Yunusa Mohammed Nahauni, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Haziran'da eyaletin Shiroro bölgesinde şiddetli yağış sonucu oluşan madendeki göçük nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü belirtti.
14 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA
Nahauni, olayda 14 kişinin enkaz altında olduğunu kaydetti. Ayrıca Nahauni, güvenlik endişeleri nedeniyle eyaletteki tüm madencilik faaliyetlerinin askıya alındığını hatırlattı.
MADEN KAZASINDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ulusal basında çıkan haberlere göre maden ocağındaki göçük nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Niger'in Shiroro bölgesinde 4 Haziran'da yaşanan şiddetli yağış sonucu bir maden ocağında göçük oluşmuştu.
Nijerya Acil Durum Ajansından (SEMA) yapılan açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 işçinin enkaz altında olduğu, 6 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı