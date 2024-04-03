Norveç parlamentosunda bomba alarmı! Halk binayı terk etti

Norveç parlamentosuna gün içinde bomba tehdidi geldi. Oslo polisi, bina çevresindeki güvenliği artırdı. Bir parlamento sözcüsü, halkın binadan ayrıldığını açıkladı. Bomba ihbarına rağmen parlamentoda müzakere canlı yayını devam ediyor.

Oslo polisi, Norveç Parlamentosu'nda gün içerisinde bomba ihbarı yapıldığını duyurdu.

Bomba tehdidi sonrası bina çevresindeki güvenlik artırıldı.

PARLAMENTO HER ŞEYE RAĞMEN YAYINDA!

Bomba ihbarına rağmen parlamentodaki oturumun devam ettiği ve canlı yayınlandığı belirtildi.

Bir parlamento sözcüsü binaya girmenin mümkün olmadığını ve polis konuyu araştırırken, halkın da binayı terk ettiğini ifade etti..