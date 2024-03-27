Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Norveç'ten İsrail'e 'gıda konvoylarını engelleme' tepkisi

Norveç'ten İsrail'e 'gıda konvoylarını engelleme' tepkisi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Norveç&#039;ten İsrail&#039;e &#039;gıda konvoylarını engelleme&#039; tepkisi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından gönderilen gıda yardımlarının Gazze'nin kuzeyine ulaşmasını engelleme kararının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundan İsrail'in kararına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, "İsrail'in UNRWA gıda konvoylarının Gazze'nin kuzeyine ulaşmasına izin vermeme kararı kabul edilemez. Gazze'de kıtlık yaşanması an meselesi" dedi.

Eide, insani yardımın "kritik ve acil olduğunu", İsrail'in Gazze'ye artırılmış hayati gıda yardımı erişimini sağlaması gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, UNRWA'nın bazı çalışanlarını Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya karışmakla suçlamış, bu iddialar üzerine birçok ülke UNRWA'ya sağladıkları mali desteği askıya almıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Avrupa Birliği (AB), Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Romanya, Japonya ve Estonya, İsrail'in iddiaları üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklarken Norveç, Danimarka, Belçika, Lüksemburg, İrlanda, Brezilya ve İspanya ise desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamamasıyla Avustralya, Kanada, İsveç ve AB, kararlarından dönerek ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini bildirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiliz milletvekilleri ve lordlardan bakanlara mektup: İsrail'e silah satış lisansları askıya alınsın - Dünya'İsrail'e silah satış lisansları askıya alınsın'Gazze'de son durum... ABD ve İsrail'in gizli planı! 'Ölüm kokan liman' - DünyaABD ve İsrail'in gizli planı!Korkunç kaza nasıl gerçekleşti? İşte ABD'deki köprü faciasından dakikalar önce yaşananlar - DünyaABD'deki faciadan dakikalar önce...Takviye diyet gıdasını yiyen hastanelik oldu! 2 kişi öldü, piyasadan hemen toplatıldı - DünyaTakviye diyet gıdasını yiyen hastanelik oldu!Togo'da anayasa değişikliği: Artık parlamento seçecek - DünyaTogo'da anayasa değişikliği: Artık parlamento seçecekMaduro 3. kez aday: Venezuela'da devlet başkanlığı için 13 isim yarışacak - DünyaVenezuela'da devlet başkanlığı için 13 isim yarışacakİsrail Refah'ta sivillerin evlerini bombaladı, ölü ve yaralılar var - Dünyaİşgal güçleri Refah'ta sivillerin evlerine bomba yağdırdıSuudiler teknolojiye yatırım yapıyor! Bu da tesettürlü robot - DünyaSuudiler teknolojiye yatırım yapıyor! Bu da tesettürlü robotKuzu kurda emanet! Gazze'deki geçici limanın güvenliğinde İsrail rol alacak - DünyaGazze'de kuzu kurda emanetCan kayıplarının ardından ABD kararını verdi! Gazze'ye havadan yardımlar sürecek - DünyaGazze'ye havadan yardımlar sürecek
Sonraki Haber Yükleniyor...