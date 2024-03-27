Norveç'ten İsrail'e 'gıda konvoylarını engelleme' tepkisi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Mart 2024 13:06 - Güncelleme: 27 Mart 2024 13:11 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından gönderilen gıda yardımlarının Gazze'nin kuzeyine ulaşmasını engelleme kararının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.