Gazze'de son durum... İsrail'in vahşeti durmuyor! Gece boyunca saldırdılar

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana acı haberler gelmeye devam ediyor. Can kaybı 32 bin 414'e yükselirken bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İşte Gazze'deki son gelişmeler...

27.03.2024 11:00

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK HAVA SALDIRISINDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Lübnan'daki Sivil Savunma Teşkilatı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde bulunan El-Habbariye beldesindeki Cemaat el-İslami'ye bağlı Lübnan Ambulans Cemiyeti Merkezi'ne hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, saldırıda acil yardım ekibinden 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

27.03.2024 08.00

🔴İSRAİL, ÇADIRI BOMBALADI: 12 ÖLÜ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Han Yunus'un batısında yer alan el-Mevasi bölgesini bombaladı. İsrail savaş uçaklarının, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

27.03.2024 01:30

İSRAİL ORDUSU KUVEYT HASTANESİNİN YANINDAKİ BİR EVİ HEDEF ALDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi'nin yakınında Farra ailesine ait bir eve saldırı düzenledi. Saldırı sonrası evde yangın çıktı.

27.03.2024 01:00

İSRAİL ORDUSU GAZZE'NİN REFAH KENTİNE SALDIRDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

27.03.2024 00:30

'GAZZE TASARISI BAĞLAYICI DEĞİL ANCAK UYGULANMALI'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son durum ve BMGK'de kabul edilen Gazze tasarısına ilişkin gündemi değerlendirdi. Miller, ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımları öngören tasarıyı, ABD yönetimi olarak bunları destekledikleri için veto etmediklerini belirtti.

Miller, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan "Hamas, BMGK'de kabul edilen Gazze tasarısının ardından rehine anlaşması müzakerelerinden çekildi." açıklamasını yalanladı. Miller, "BMGK tasarısından dolayı Hamas'ın en son rehine anlaşması önerisini reddettiği ve görüşmelerden çekildiği şeklindeki açıklama hiçbir açıdan doğru değil ve rehineler ile ailelerine karşı da haksızlık." ifadesini kullandı.

27.03.2024 00:00

🔴CAN KAYBI 32 BİN 414'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 172 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 414'e, yaralı sayısının da 74 bin 787'ye ulaştığı bildirildi.

Yer: Gazze