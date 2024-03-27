Kuzu kurda emanet! Gazze'deki geçici limanın güvenliğinde İsrail rol alacak

ABD, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak adına Gazze sahiline kurmayı planladığı geçici limana dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Pentagon, limanın güvenliğinde "İsrail'in rol alacağını" bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, Amerikan ordusuna Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı. Bu liman ile birlikte Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılacağı belirtilirken, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) dikkat çeken bir açıklama geldi.

GEÇİCİ LİMANLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD Savunma Bakanı ve Washington’da bulunan İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile ele aldığı konulardan birinin de Gazze’ye deniz yoluyla yapılacak yardım koridoru olduğunu belirtti. Singh, bu konuda kurulacak geçici liman ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Singh, geçici liman ve yardım koridorunun güvenliğinin sağlanmasında İsrail’in 'bir tür rol oynayacağını' belirterek, "Ancak bu konuda ayrıntılar hala insani yardım dağıtımı açısından değerlendirme sürecinden geçiyor" dedi.

ABD’nin yardımları bölgedeki ortakları ve sivil toplum kuruluşları üzerinden dağıtacağını belirten Singh, şu aşamada detaylar konusunda daha fazla sunabileceği başka bilgi olmadığını kaydetti.

17 HAVA OPERASYONU, 8 TONDAN FAZLA GIDA MADDESİ

Öte yandan Pentagon Sözcü Yardımcısı, 2 Mart’tan bu yana ABD’nin Gazze’ye 17 hava operasyonu ile 8 tondan fazla domuz eti içermeyen gıda maddesi attığı bilgisini paylaştı.

Gazze’ye hava yoluyla yapılan yardımların, daha geniş insani çabaların yalnızca bir parçası olduğunu ifade eden Singh, deniz koridoru da dahil, ABD’nin ortaklarıyla Gazze'ye kritik yardım akışını artırmak için diğer seçenekler üzerinde çalıştığını öne sürdü.